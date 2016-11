Lepe oči niso dovolj za mesto v slovenski ekipi

Pred dobrim letom so na Finskem bili plat zvona. Snega ni bilo, zato so bili primorani odpovedati uvodna slaloma sezone. Pred dvema letoma teh težav ni bilo. Prav v Leviju je 15. novembra 2014 Tina Maze zadnjič zmagala na slalomu za svetovni pokal. Letos je na Finskem vnovič dovolj snega, današnja sobota je rezervirana za žensko tekmo, jutri pa bodo na progi še najboljši slalomisti na svetu. »Razmere za delo so izvrstne. Organizatorji so nam tudi polili progo,« nam je javil trener ženske ekipe Denis Šteharnik, ki je dva dni vadil z zasedbo na severu Evrope. Na treningu se mu je pridružil trio Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat, ki je dobila prednost pred Vanjo Brodnik in Klaro Livk. »Dekleta so zdrava, dobro smo trenirali. Pričakujemo dobre rezultate,« v telegrafskem stilu nadaljuje Šteharnik javljanje s severa. »O mestih in uvrstitvah ne bi rad govoril in s tem morda obremenjeval deklet,« pravi Šteharnik in opozori, da gre vendarle za prvo slalomsko tekmo sezone. Prizna, da je bilo nekaj primerjave s konkurenco, ki se je takisto zatekla na sever. Zagotovil pa je, da bo najboljše možno šviganje med količki decembra in januarja, forma pa naj bi zdržala vse do svetovnega prvenstva v St. Moritzu. »Menim, da bi lahko dosegle rezultate na ravni lanskega leta,« diplomatsko pristavi trener o tem, kako visoko lahko sežejo njegove varovanke. »Vesel sem, ker smo naredili dovolj treningov, da ni panike pred prvo tekmo. V veliki meri smo opravili vse. Nam je pa jasno, da vsa tri dekleta še potrebujejo nekaj treninga med slalomskimi vrati,« razmišlja Šteharnik. Pohvalil je napredek 23-letne Bucikove v veleslalomu. Osemindvajsetletni Ferkovi napoveduje, da bo še naprej najbolj konkurenčna v superkombinaciji. Hrovatova, 18 let ima, danes bo debitirala na slalomu za svetovni pokal, pa je z ekipo, da nabira prepotrebne izkušnje.

Drevova zbolela Šteharnik bdi tudi nad formo najboljše slovenske smučarke Ane Drev. V teh dneh je v postelji, kamor jo je položila bolezen. Šteharnik nas je hitro pomiril, da se Drevova že počuti bolje in začenja kondicijsko vadbo. Prihodnji teden bo z ekipo odpotovala na trening veleslaloma.

Američanka prva favoritinja



Mnoge je presenetil podatek, da bo Slovenija startala le s tremi tekmovalkami. Lahko bi s štirimi. »To drži. A menim, da si mora vsaka tekmovalka nastop zaslužiti. Zato mora pokazati zadosten nivo smučarskega znanja. V tem hipu imamo v ekipi le tri take tekmovalke. Na lepe oči nikomur ničesar ne podarimo,« je bil odločen Šteharnik, v isti sapi pa je pohvalil napredek Brodnikove in Livkove, ki sta bili konkurenčni na lažjih predelih, na zahtevnejših precej manj. Zato ju čaka kaljenje na evropskem pokalu in FIS-tekmah. Prvi slovenski adut bo zagotovo Bucikova, ki je v lanski sezoni v Crans Montani zasedla 13. mesto. Letos bo startala v prvi trideseterici, zato jo boj za finale ne zanima več. Mesto okoli 15. ali višje bi bilo tisto, kar bi jo zadovoljilo. Če gre soditi po lanski sezoni, je vrh rezerviran za 21-letno Američanko Mikaelo Shiffrin, ki bo na 82. tekmi v svetovnem pokalu lovila 32. stopničke. V minuli sezoni je nastopila na petih slalomih in zbrala prav toliko točk. Šest tekem tehnično najzahtevnejše smučarske panoge je izpustila zaradi poškodbe. Naslov najboljše slalomistke zadnje sezone bo branila Švedinja Frida Hansdotter. Zagotovo pa bo manjkala Avstrijka Eva-Maria Brem, ki se je ravno v Leviju težje poškodovala in verjetno že sklenila letošnjo sezono. Na startu ne bo niti Švicarke Charlotte Chable, ki še čuti posledice poškodbe gležnja.