Lanišek presenetil, zavihtel se je tik pod stopničke

PJONGČANG – Smučarski skakalci v dneh pred začetkom svetovnega prvenstva preizkušajo olimpijsko skakalnico v Južni Koreji. Na manjši napravi se je naša Ema Klinec danes zavihtela na stopničke .

Od Slovencev je bil najuspešnejši Anže Lanišek, ki je v finalu skočil 139,5 metra. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft, drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, tretji pa Poljak Kamil Stoch. Lanišek je bil po prvi seriji sicer deseti.

Peter Prevc je bil po prvi seriji deveti, a tekmo potem končal na 13. mestu, Domen Prevc je bil 17., Jernej Damjan pa 24. Jurij Tepeš je tekmo sklenil kot 31., Cene Prevc 36., Anže Semenič pa 44.

Po prvi seriji obetala le Peter in Lanišek

Še posebej Peter Prevc je na prizorišče prišel z dobro popotnico, saj je konec tedna v japonskem Saporu zmagal prvič v letošnji sezoni. Dobre skoke je prikazal tudi že v Pjongčangu, kjer je do zdaj še vsakič skočil za sam vrh, v kvalifikacijah pa se je odlično odrezal tudi Lanišek, ki je pristal na drugem mestu.

Lanišek je po skoku dolžine 130 metrov prevzel vodstvo, medtem ko je Semenič skočil precej manj (114,5 metra). Damjan je pristal pri 123 metrih in se za las uvrstil v finalno serijo, Cene Prevc pa se je odrezal še skromneje, skočil je 121,5 metra. Tudi Tepeš je razočaral, saj je prav tako pristal pri 121,5 metra in neuspešno lovil finale. Peter Prevc je doskočil na tretje mesto (131,5 metra), a ga je potem prehitel Avstrijec Michael Hayböck. Nemec Andreas Wellinger je s 136 metri zanesljivo prevzel vodstvo in Petra Prevca potisnil na pet mesto, Poljak Maciej Kot pa na šesto. Domen Prevc se je s 129 metri uvrstil na trenutno 13. mesto. Za konec prve serije je navdušil Avstrijec Stefan Kraft (138 metrov), medtem ko vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch ni prepričal (126,5 metra) in je prvo serijo končal na četrtem mestu.

Druga serija



Damjan je v drugo skočil 130 metrov. Precej bolje od njega se je odrezal Lanišek, ki je s skokom 139,5 metra zanesljivo prevzel vodstvo. In ga dlje časa tudi zadržal ter tako na koncu priplezal na četrto mesto.

Razplet tekme lahko spremljate na spodnji grafiki: