Kvalifikacije v Oberstdorfu odpihnil premočan veter

OBERSTDORF – Današnje kvalifikacije pred svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih v Oberstdorfu so bile zaradi premočnega vetra odpovedane in jih bodo opravili v petek ob 14.30, ob 16. uri pa je predvidena prva serija posamične tekme. Danes so opravili le prvo serijo treninga, drugega so odpovedali, tako kot tudi nato kvalifikacije.

Slovenske barve bodo branili branilec naslova Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič, Jernej Damjan in Tilen Bartol.

Slovenski trener Goran Janus je iz liste slovenske šesterice že po treningu črtal Žigo Jelarja, ki je tako ostal brez nastopa v kvalifikacijah in na tekmi. Na startni listi za uvodni trening je bilo 54 tekmovalcev iz 16 držav.



Po prvi seriji treninga so zaradi močnega in spremenljivega vetra odpovedali drugega po vsega treh skakalcih. Tudi uvodna serija je potekala v zelo spremenljivem vetru, saj je tudi ta del Nemčije oplazilo neurje, poimenovano Friederike. Velika večina skakalcev je pristajala sredi doskočišča ali pa tudi višje, prek 200 m pa je poletela le enajsterica, od tega dva Slovenca.