Krivec za avstrijski polom

INNSBRUCK – Celo starejši spremljevalci smučarskih skokov v Avstriji so morali dobro pobrskati po spominu, da so prišli do podatka, kdaj so njihovi skakalci nazadnje doživeli takšen polom na novoletni turneji, kot so ga v Garmisch-Partenkirchnu. Če verjamete ali ne, za najboljšo uvrstitev naših severnih sosedov je tam z 19. mestom poskrbel Gregor Schlierenzauer, ob njem se je v ponedeljkovo drugo serijo prebil le Michael Hayböck (20.). Rdeče-belo-rdeči orli, ki so v zadnjem desetletju osvojili kar pet velikih kristalnih globusov, tako slabi niso bili vse od davnega leta 1979. Kdo bi si mislil, da po dveh postajah pravzaprav ne bodo imeli več možnosti za osvojitev zlatega orla. Njihov najvišje uvrščeni tekmovalec je namreč Schlierenzauer, ki v seštevku turneje zaseda komaj 15. mesto, pri čemer ga od vodilnega Poljaka Kamila Stocha loči že 69,4 točke. Nič čudnega, da se je avstrijski trener Heinz Kuttin znašel na udaru kritik. »To je tako, kot da bi moštvo v nogometu izgubilo z dvomestno razliko,« je presodil Ernst Vettori, direktor nordijcev pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV). Brez dlake na jeziku je bil Alexander Pointner, ki je pred leti Schlierenzauerja, Thomasa Morgensterna & Co. popeljal do številnih lovorik in velja za najuspešnejšega skakalnega trenerja naših severnih sosedov. »Avstrijsko skakanje se je v Ga-Pa dotaknilo dna. Odgovornim je uspelo s Stefanom Kraftom vreči iz tira enega od najboljših skakalcev na svetu. Ob tem lahko le zmajujem. Strokovno vodstvo s Kuttinom na čelu več kot očitno ni kos nalogi,« je v svoji zadnji kolumni v časniku Tiroler Tageszeitung zapisal Pointner, ki bi ga – mimogrede – nekateri radi videli v slovenskih skokih.

Ni se obremenjeval s Kraftom

Zanimivo, da je tudi Slovenec prispeval svoj delež k črnemu ponedeljku Avstrijcev. To je Žiga Jelar, 20-letni skakalec iz Spodnje Besnice, ki je v uvodni seriji tekme v Ga-Pa presenetljivo izločil Krafta. Avstrijski zvezdnik, ki brani skupno zmago v svetovnem pokalu, je imel sicer 22. dosežek prvega polčasa, a to ni bilo dovolj, da bi bil med srečnimi poraženci. »Ko sem izvedel, s kom se bom pomeril v paru na izpadanje, sem se sprva zamislil nad njegovimi izjemnimi dosežki v prejšnji zimi. Vendar sem hitro pozabil nanje in se nisem več obremenjeval s Stefanom. Hotel sem le svoje skoke iz celinskega prenesti v svetovni pokal, in to mi je uspelo drugič zapored, zato grem lahko sproščeno naprej. Na svoji premierni turneji zelo uživam, to je zame dragocena izkušnja ter s sistemom na izločanje dobra lekcija za glavo in psihološko pripravo,« je razmišljal Jelar in zaupal, da si s Kraftom nista izmenjala nobene besede. »Potem ko je izpadel, ga sploh nisem več videl. Kot kaže, sem zdaj res eden od krivcev za enega od največjih avstrijskih polomov na novoletni turneji,« se je namuznil mladi skakalec kranjskega Triglava in priznal, da sta ga uvrstitvi v Oberstdorfu (19.) in Ga-Pa (21.) prijetno presenetili. Želi si, da bi še naprej skakal na takšni ravni in jo morda še nadgradil. »Prek turneje (skupno je 20.) bi si rad zagotovil vstopnico tudi za preizkušnje v poletih, v katerih zelo uživam. Nastopa na Kulmu in pozneje na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu bi bila res lepa nagrada,« je še dejal študent 1. letnika ekonomske fakultete v Ljubljani, ki je lani kot predskakalec v Planici poletel 211 in 220 metrov daleč.