Kristoffersen za devet stotink premagal Hirscherja

SCHLADMING – Henrik Kristoffersen je zmagovalec slaloma pod žarometi za svetovni pokal alpskih smučarjev v avstrijskem Schladmingu. Norvežan je vodil že po 1. vožnji, v finalu pa ubranil avstrijski napad ter za devet stotink sekunde prehitel Marcela Hirscherja, ki se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Kristoffersen je dobil še peti slalom v tej zimi.

Na vrhu se je vzpostavilo povsem nespremenjeno razmerje, kakršno je bilo že po prvi vožnji. Kristoffersen je bil že na prvi progi za 52 stotink sekunde hitrejši od Hirscherja, ki je kljub napadu na vse ali nič v finalu ostal prekratek za zmago. Tretji čas po prvi vožnji je v finalu ubranil Rus Aleksander Horošilov (+0,63), ki je na drugi progi nekoliko zmanjšal zaostanek za tretje mesto.

V Schladmingu je bila na sporedu že 20. nočna tekma, na kateri so se še osmič v tej zimi za slalomske točke merili alpski smučarji, med njimi sta na prvi progi s startnima številkama 48 in 49 nastopila tudi Slovenca Štefan Hadalin in Miha Kürner, ki pa se nista uvrstila v finale. Hadalin je storil napako tik pred ciljem in ostal brez uvrstitve, Kürner pa je bil na 44. mestu prepočasen za finalno vožnjo.

Schladming je s pravim spektaklom pod goro Planai gostil zadnji specialni slalom pred februarskim svetovnim prvenstvom v St. Moritzu. Po prvenstvu bosta na sporedu le še dva specialna slaloma, in sicer marca, najprej v Kranjski Gori in nato še finale v Aspnu.

Nemški Garmisch-Partenkirchen bo od petka do nedelje po ženskah gostil še moško karavano, ko bodo na sporedu dva moška smuka in veleslalom.