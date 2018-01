Kristan ni prepričal Savolainena

LJUBLJANA –Selektor slovenske hokejske reprezentance, Finec Kari Savolainen, se je odločil, njegov pomočnik Nik Zupančič pa je včeraj javnosti razkril izbor igralcev za olimpijski turnir v Pjongčangu, kjer pričakovano ne bo NHL-zvezdnika Anžeta Kopitarja. Postregel pa je z nekaj presenečenji. Med tremi vratarji ni 34-letnega čuvaja mreže SŽ Olimpije Roberta Kristana, ki je lani reaktiviral kariero zaradi nastopa na OI v Južni Koreji, zdaj pa je končal med rezervami. Savolainen je dal prednost 24-letnemu Luki Gračnarju, čeprav v glavnem greje klop pri Salzburgu (v tej sezoni je branil na zgolj 15 tekmah). Savolainena ni prepričal niti standardni član, branilec Klemen Pretnar, ki je z Junostom Minskom osvojil celinski pokal. Za 18-letnega velikega upa Jana Drozga vodstvo meni, da še ni pripravljen za nastop na največjem odru. Povratnika v izbrano vrsto sta nekdanji kapetan in napadalec Marcel Rodman ter branilec Žiga Pavlin. Edini predstavnik slovenskih klubov je napadalec Andrej Hebar iz SŽ Olimpije.



»Nisem jaz tisti, ki je odločal, to je najtežja naloga, tudi sam sem to že občutil. Lažje je voditi ekipo in treninge kot odločati, kdo bo potoval na igre. Izbor je bil narejen v dobri veri in sestavljen tako, da bomo dosegli čim boljše rezultate,« je dejal Zupančič in poudaril: »Nihče ni zadovoljen, če ni izbran, različni ljudje si različno razlagajo odločitve selektorja. Bolj pomembno za nas je, da se ukvarjamo s tistimi, ki so na seznamu, treba je oblikovati ekipo, da bo funkcionirala na ledu. Za nas je dobro to, da so vsi fantje v tekmovalnem pogonu. Vsi so zdravi, kam pa lahko sežemo, je težko reči.« Risi se bodo v skupini B pomerili z reprezentancami ZDA (14. februar), Rusije (16. februar) in Slovaške (17. februar).

Seznam potnikov v Pjongčang: Luka Gračnar (Salzburg), Matija Pintarič (Rouen) in Gašper Krošelj (Rödövre); branilci Blaž Gregorc (Hradec Kralove), Sabahudin Kovačevič (Karlovy Vary), Aleš Kranjc (Crimmitischau), Žiga Pavlin (Česke Budejovice), Matic Podlipnik (Karlovy Vary), Jurij Repe (Kladno), Mitja Robar (KAC Celovec), Luka Vidmar (Fehervar); napadalci Boštjan Goličič (Grenoble), Andrej Hebar (SŽ Olimpija), Žiga Jeglič (Neftehimik), Anže Kuralt (Amiens), Jan Muršak (Frölunda), Aleš Mušič (Fehervar), Ken Ograjenšek (Graz 99ers), Žiga Pance (Dornbirn), David Rodman (Grenoble), Marcel Rodman (Tölzer Löwen), Robert Sabolič (Torpedo), Rok Tičar (Sibir), Jan Urbas (Fischtown Pinguins) in Miha Verlič (VSV Beljak). Na seznamu rezerv so vratar Robert Kristan, branilca Miha Štebih in Andrej Tavželj ter napadalci Jan Drozg, Rok Pajič in Anže Ropret. Reprezentanti se bodo zbrali 6. februarja na Brniku tik pred poletom v Azijo, v Južni Koreji bodo 8. februarja odigrali edino pripravljalno tekmo z domačo reprezentanco.