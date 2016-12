Kranjec korak do stopničk

ALTA BADIA – Da je iz pravega testa in da ima ob sebi prave ljudi, je včeraj potrdil tudi Žan Kranjec. Na veleslalomu v Alta Badii se je drugič v karieri zavihtel na četrto mesto. Do izenačitve uspeha kariere je prišel po dveh odstopih na drugem in tretjem veleslalomu sezone, ko bi se sicer dokopal točk svetovnega pokala alpskih smučarjev. Štefan Hadalin je odstopil že na prvi progi.



Pokazal pravi obraz



»Po dveh odstopih se je bilo kar težko zbrati, boril sem se sam s sabo: kaj če bo še kakšen odstop ali se bom preveč sprostil. A reči moram, da mi je prva vožnja kar solidno uspela, sicer sem imel še malo rezerve v tveganju. Samo smučanje je bilo sicer dobro. V drugi sem to še popravil in moram reči, da je bila vožnja res dobra. Res sem vesel, da mi je uspel rezultat po dveh ničlah. Po četrtem mestu se mi je odvalil kamen s srca. Sicer spet ni bilo stopničk, a za to bo še čas, tako da sem res vesel,« je bil z rezultatom in nastopom zadovoljen Kranjec. Po prvi vožnji je bil najboljši slovenski veleslalomist na devetem mestu. V drugo je na sloviti in selektivni Gran Risi nekoliko več tvegal, predvsem pa je napadel brezkompromisno, kar od Kranjca že dlje terja njegov trener in mentor Klemen Bergant. To se je članu Smučarskega kluba Novinar obrestovalo, tako da je skočil tik pod oder za zmagovalce. »Žan je naredil nalogo ena A. Zelo dobro je stal na smučeh, brez vseh težav, lepo je smučal. Ni pa smučal na meji, saj si tega ni mogel privoščiti, zaradi tega, kar se je zgodilo v zadnjih dveh tednih. Smo pa zelo veseli, da je zelo dobro odreagiral,« je svojega varovanca pohvalil Bergant.

Brez točk za Penove Avstrijec Max Franz je bil najhitrejši na sobotnem smuku v Val Gardeni. Sedemindvajsetletni Franz je osvojil svoj prvenec v svetovnem pokalu ter poskrbel za prvo avstrijsko smukaško zmago po 7. marcu 2015. Slovenski smukaški kvartet je ostal brez točk. Boštjan Kline, ki je bil na petkovem superveleslalomu 15., je tokrat po večji napaki, ki se mu je pripetila sredi proge, zaostal za prvo trideseterico in pristal na 39. mestu. Andrej Šporn je bil 42., Klemen Kosi 51., Rok Perko pa 52.

Prevlada Hirscherja



Na odru za zmagovalce na italijanskem prizorišču so tokrat stali Avstrijec Marcel Hirscher (41. zmaga v karieri), drugouvrščeni Francoz Mathieu Faivre ter Italijan Florian Eisath, ki je v svojem 100. nastopu na tekmah svetovnega pokala sploh prvič stopil na stopničke za zmagovalce. V skupnem seštevku se je Hirscher (včeraj je dobil še 13. veleslalom od 16, ko je vodil po 1. teku) še utrdil na prvem mestu. Petkratni osvajalec velikega kristalnega globusa ima 540 točk, drugi Norvežan Kjetil Jansrud 322, Francoz Alexis Pinturault pa 284. Kranjec je s točno 100 točkami sedmi veleslalomist sezone. Danes je v Alta Badii paralelni veleslalom, v četrtek pa Madonna di Campiglio gosti slalom.