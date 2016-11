Kranjec in Kline nared  za svojo najboljšo sezono

Pravijo, da vse poti vodijo v Rim. V teh dneh lahko k temu dodamo, da vse smučarske poti vodijo v Val d´Isere, kjer bodo do konca tedna na sporedu tri tekme moškega dela svetovnega pokala. Pomemben podatek pa je, da bodo slovenski smučarji na vseh treh tekmah konkurenčni in v boju za najvišja mesta. Tega že lep čas ni bilo, zato ni čudno, da je naša moška odprava precej samozavestno odšla na Francosko. »Če ne bi razmišljal, da bi bil boljši kot lani, ne bi prav razmišljal,« 25-letni Boštjan Kline tudi letos pričakuje dobro zimo. V lanski sezoni se je dvakrat zavihtel na stopničke, nase je opozoril v hitrih panogah. Tokrat bi stopil še stopničko višje. Ne skriva ambicij. V isti sapi se zaveda, da čez noč ne bo šlo. »Dobro se počutim, tako na smučeh na snegu kot v dvorani, ko dvigam uteži,« pove, kaj je počel, da bi bil še boljši kot lani. Pravi, da čuti napredek. Tako v taktiki, tehniki kot pri psihološki pripravi. Pohvali se, da je pomemben korak naprej naredil pri prehrani, kjer daje prednost ogljikovim hidratom. Zanika, da je izgubil kakšen kilogram. Čeprav je naredil vse, kot je treba, želi počakati na prvo tekmo. »To je edino merilo! Sem optimist,« pristavi Mariborčan, ki je na zadnjih treningih v kanadski Nakiski precej simuliral dogajanje na tekmi. »Ogromno smo delali pri pripravi smučarja na pravo tekmo. Tudi tvegal sem več, na taktični ravni pa sem iskal krajšo linijo in smučal agresivneje,« opiše zadnjo vadbo v Severni Ameriki, od koder so se smučarji vrnili pred tednom dni.



Po Söldnu je miren



Da je na pravi poti, je v tej sezoni že dokazal Žan Kranjec, ki je na uvodnem veleslalomu sezone zasedel izvrstno četrto mesto, vmes pa se je postaral za leto – 15. novembra je slavil 24. rojstni dan. »Vesel sem, ker sem sposoben takih rezultatov,« pomirjeno pove Kranjec, ki pa se zaveda, da ne more pričakovati, da se bodo takšni rezultati kar vrstili. Brez nič ni nič. To dobro ve, zato manj misli na rezultate, bolj pa na izvedbo na terenu. Po prvi tekmi na ledeniški premieri je imel nekaj predaha, da je pri sebi premlel izkupiček, potem pa lačen dokazovanja skočil na smuči. Zadnje dni je vadil v Courmayerju z Italijani. »Tale premor mi je koristil. Ker sem dosegel dober rezultat na premieri, sem povsem umirjeno čakal nedeljsko tekmo,« še pove Kranjec pred selitvijo v Francijo, ki bo v desetih dneh gostila pet tekem moškega svetovnega pokala. Jutri bo najprej na sporedu superveleslalom, v soboto smuk, vikend se bo sklenil z veleslalomom. Vse tri tekme bi moral gostiti ameriški Beaver Creeek, kjer pa je bilo na progi več trobentic kot snega. Super smučarski program svetovnega pokala v Val d´Iseru bodo sklenili naslednji vikend z veleslalomom in slalomom.