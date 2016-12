Kraft zmagal v Oberstdorfu, od Prevcev najvišje Cene

OBERSTDORF – Avstrijec Stefan Kraft je zmagal na uvodni tekmi novoletne turneje v smučarskih skokih v nemškem Oberstdorfu (139 in 134,5 m, 308 točk). Drugi je bil Poljak Kamil Stoch (137 in 135 m, 305,2), tretji pa Avstrijec Michael Hayböck (135 in 133 m, 296,2). Najboljši Slovenec je bil tokrat Cene Prevc na osmem mestu (132,5 in 132 m, 284,4).

Pred 27.000 gledalci je bil Jurij Tepeš deveti (133,5 in 131 m, 283,2), zmagovalec pretekle sezone pokala in novoletne turneje Peter Prevc pa 10. (130 in 135 m, 281,8). Vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc je bil šele 26. (124,5 in 127 m, 254,7).

V drugo serijo se ni uvrstil Jernej Damjan, ki je bil 32. (124 m, 125,7). V finale bi se uvrstil kot 30., če ne bi bilo prve serije na izpadanje.