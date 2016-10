Kopitarju je le uspelo

DALLAS – Moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Los Angeles Kings sezone ni začelo najbolje, saj je v prvih treh tekmah zabeležilo poraze. V četrtem poskusu v noči na petek pa so Anže Kopitar in druščina vendarle zmagali, po podaljšku so bili v gosteh s 4 : 3 boljši od ekipe Dallas Stars.

Pred 18.500 gledalci v dvorani American Airlines Center je odločilni gol v podaljšku prispeval Alec Martinez, ki je v drugi minuti dodatnega dela izkoristil podajo Tylerja Toffolija.

Los Angeles je v prvi tretjini povedel z zadetkom Nica Dowda, Radek Faksa je Dallasu kmalu zagotovil priključek. Jeff Carter in Tanner Pearson sta za Kralje zadela v drugi tretjini, za Dallas je bil uspešen Jamie Benn, Jason Spezza pa je le dve minuti pred koncem rednega dela izid poravnal na 3 : 3.

Kopitar je odigral 25 minut in med tem trikrat sprožil proti golu.