Kopitarjeva Evropa ni bila vreča za nabijanje

Ve se, katera je država hokeja, na ledu seveda. Kanada je v Torontu namreč dobila tudi drugo finalno tekmo svetovnega pokala proti evropski reprezentanci in gladko s skupnimi 2:0 osvojila streho sveta. Stara celina se je presenetljivo prebila v finalni niz igranja na dve zmagi, evropske staroselce pa je kot kapetan vodil Anže Kopitar. Kanadski hokejisti so po 3:1 na uvodni, v drugi tekmi zmagali z 2:1, je pa sicer Evropa povedla v 7. minuti, ko je zadel slovaški branilec Zdeno Chara. Gostitelji so pri prednosti igralca več z zadetkom Patricea Bergerona v 58. minuti, torej malce pred koncem tekme, le izenačili, izključen je bil Kopitar, najboljši evropski igralec pri igri s hokejistom manj. Brad Marchand pa je 43 sekund pred koncem, ekipa javorjevega lista je imela moža manj na ledu, omogočil, da so listi ostali na zmagovitem drevesu in da v tem jesenskem času niso odpadli. Kako tudi bi, če so aktualni olimpijski in svetovni prvaki. Tokrat so v konkurenci osmih reprezentanc na, po letih 1996 in 2004, tretjem svetovnem pokalu ponovno dokazali mojstrstvo, Evropa pa lahko z dvignjeno glavo zapusti novi svet, ki so ga prvi poselili prav starocelinski priseljenci. »Na takšnem turnirju seveda želiš osvojiti prestižno prvo mesto,« je po zmagoslavju navrglo levo krilo Boston Bruinsov Brad Marchand. Najkoristnejši igralec tekmovanja je seveda postal Kanadčan Sidney Crosby, kapetan pa je s tem le popolnil zbirko. Bil je najboljši posameznik že v končnici National Hockey League in v rednem delu profesionalne severnoameriške lige. Srednji napadalec pingvinov iz Pittsburgha, na turnirju je zbral tri zadetke in sedem podaj, se je s tem podvigom pridružil še dvema legendama, namreč Waynu Gretzkemu in Bobbyju Orru. »Nismo si želeli tretje odločilne tekme. Ta zmaga je resnično nekaj posebnega, nagrado MVP pa zato še toliko bolj cenim,« je dodal Sidney Crosby. Sicer je Kanada dobila že šestnajst zaporednih tekem v obračunih najboljših, ZDA jo je presenetila v skupinskem delu na vancouvrskih olimpijskih igrah leta 2010, nato pa so javorjevi hokejisti osvojili s Sočijem dve zlati olimpijski odličji. »Edini način, da lahko slaviš kot najboljši na svetu, je ta, da to tudi dokažeš,« je pomodroval še kanadski selektor Mike Babcock.



Posmehovanje



Slovenec Anže Kopitar je kot kapetan pod seboj v evropski izbrani vrsti imel hokejiste iz sedmih držav: Avstrije, Danske, Francije, Nemčije, Norveške, Slovaške in Švice. »Način, kako smo se na svetovnem pokalu zlili v celoto, igrali in prišli v finale, ima prav poseben čar. Pa tudi Kanadčane smo dobro namučili. Ponosen sem na ekipo, saj so mnogi menili, da bomo na tem turnirju le vreča za nabijanje,» je ponosno razložil Evropejec Kopitar. Evropski reprezentanci so se namreč mnogi pred turnirjem posmehovali, a so si fantje zdaj prislužili veliko spoštovanja. Nekateri strokovnjaki so Slovencu zamerili, češ da bi bil lahko njegov prispevek na svetovnem pokalu še izdatnejši. Pravijo, da je bil nedvomno najboljši evropski igralec, a ob le štirih podajah v šestih tekmah ni dosegel zadetka. To utemeljujejo, da je bil v finalu večinoma na ledu takrat, ko je igral tudi Crosbyjev napad z Marchandom in Bergeronom. »Res je, na prvi finalni tekmi se nisem mogel kosati z njim,« je dejal hokejist Los Angeles Kings. V drugi tekmi ga je evropski trener Ralph Krueger, ta je sicer predsednik angleškega nogometnega prvoligaša Southamptona, na led poslal tudi takrat, ko Crosbyja ni bilo na igralni površini.