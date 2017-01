Kopitar: Brez panike!

LOS ANGELES – Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar v tej sezoni severnoameriške lige NHL premierno igra tudi v vlogi kapetana moštva Los Angeles Kings, s katerim je osvojil že dva Stanleyjeva pokala (2012, 2014). Tokrat kraljem ne gre najboljše, po polovici rednega dela sezone celo niso med moštvi, ki se uvrstijo v končnico tekmovanja. V zahodni konferenci so na osmem mestu, v celotni ligi pa na devetnajstem. »Panike ne smemo zagnati. Se pa vsi zavedamo, da lahko in moramo igrati bolje. Trenutno nismo v končnici, to pa je seveda treba popraviti. Naš cilj je seveda, da se tja uvrstimo, vemo pa, da je še kar nekaj tekem do konca sezone. Bo pa treba igrati bolje,« pravi 29-letni Kopitar, ki že enajsto sezono igra v NHL, ves čas za Los Angeles. Glede na svojo igralsko kakovost, prispevek k uspehom moštva in osebnost je zdaj tudi prvi med enakimi z oznako C na prsih. »Mogoče je breme malo večje, nisem pa v takšnem položaju, kot sem bil že prej. Imel sem se za enega izmed nosilcev igre v naši ekipi, zdaj niti ni toliko drugače. Mogoče je preveč bremena, ker moje številke letos niso takšne, kot si jih želim. Drugače pa mislim, da se kar v redu navajam na vse skupaj,« meni Hrušičan, ki novi vlogi ne pripisuje razloga za skromnejše igre v tej sezoni: »Če bi se s tem obremenjeval, ne bi bil v položaju, v kakršnem sem. Daleč od tega, da bi bila ta črka C zakleta. Ne vem, zakaj moja igra ne steče, sem pa na pravi poti, da bo stekla. Nič velikega ni, pač stvari, ki pomenijo vsakdanjo komunikacijo, s trenerji, s športnim direktorjem... tega je malo več kot prej.«



K skromnejšemu učinku dvakratnih prvakov lige NHL so prispevale tudi zdravstvene težave. Tudi Kopitar je zaradi lažje poškodbe izpustil pet tekem. »Mi v garderobi vemo, česa smo sposobni oziroma kakšni so realni cilji. Vsi vemo, da so poškodbe sestavni del športa. Glede na vse, kar smo jih imeli, smo še vedno zelo dobro na lestvici, a bo treba raven igre dvigniti, če se bomo hoteli uvrstiti v končnico,« se zaveda priljubljeni Kopistar, ki je že zbral 800 odigranih tekem v ligi NHL, nedavno je dosegel tudi 247. gol v najmočnejši hokejski ligi na svetu. »Glede na to, da sem že nekaj časa tukaj v Los Angelesu, sem tudi jaz mogoče malo presenečen, da ti mejniki prihajajo. So pa zelo prijetni in kažejo, da se moja kariera lepo razvija,« je zadovoljen slovenski reprezentant, ki ga letos ne bo na tekmi zvezd lige NHL, ki bo v njegovi dvorani Staples Center. »Seveda bi bilo zelo lepo iti na All Star, a mi bo letos, glede na to, da sem odigral že kar nekaj hokeja, počitek prišel zelo prav,« pragmatično razmišlja Anže Kopitar, ki je v tej sezoni doslej dosegel 4 gole in zbral 16 podaj.