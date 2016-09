Kopi&Co. zmleli Poljake

MINSK – Vse je šlo kot po maslu. Slovenski hokejisti so precej lažje od pričakovanj premagali Poljsko v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na olimpijskih igrah v Pjeongčangu leta 2018. Risi so slovanske tekmece zmleli s 6:1 (2:0, 3:0, 1:1), ne da bi se pri tem preveč utrudili. Toda glavni preizkušnji turnirja v Minsku šele prihajata. Že danes ob 14. uri sledi obračun izbrancev selektorja Nika Zupančiča z Dansko, v nedeljo pa bržčas odločilna tekma z Belorusijo, saj se na OI uvrsti le prvouvrščeno moštvo.



Risi so od začetka tekme pokazali, da gre za očitno razliko v kakovosti med ekipama. Prva napadalna trojka Žiga Jeglič–-Rok Tičar–-Robert Sabolič in drugi napad Jan Urbas–-Anže Kopitar–-Žiga Pance je sejal strah v obrambni tretjini Poljakov. Sprva je celo kazalo, da bodo risi spet imeli težave z učinkovitostjo tako kot na ponedeljkovi generalki z Italijo na Bledu, kjer so izgubili z 2:1. Toda ni trajalo dolgo, da je plošček ob igralcu več na ledu za Slovenijo končal v poljskih vratih. Pance je v 19. minuti lepo potegnil, podal na krilo Urbasu, ta je streljal z leve strani, poljski vratar je plošček zgolj odbil, do njega pa je pridrsal NHL-zvezdnik Kopitar in rutinirano zatresel mrežo. Že dve minuti pozneje se je peščica slovenskih navijačev s predsednikom Hokejske zveze Slovenije Matjažem Rakovcem veselila drugega zadetka. Izjemno lepo in hitro akcijo prvega napada je tokrat zaključil Jeglič, s čimer so si risi zagotovili miren odmor po prvem delu, v katerem so imeli tri power playe.



V drugi tretjini so najprej malce zapretili Poljaki, a je bil v vratih odličen Gašper Krošelj, ki je tako spodbudil soigralce k nadaljevanju enosmernega prometa na drugo stran ledene ploskve. Kapetan Jan Muršak je v 25. minuti silovito potegnil po desni strani že iz slovenske obrambne tretjine, se kot za šalo otresel čuvaja ter dobil še dvoboj ena na ena z vratarjem Przemylawom Odrobnyjem za izid 3:0. V 29. minuti je bila igra spet prekinjena zaradi četrtega zadetka Slovenije, risi so znova izkoristili številčno premoč zaradi izključitve Poljaka Bartlomieja Pocieche. Tokrat so okrog poljskih vrat kombinirali Jeglič, Sabolič in Blaž Gregorc, plošček je prišel do osamljenega Kopitarja, ki je na levi strani s kakšnih petih metrov mojstrsko zadel za 4:0. V 33. minuti je v Minsk Areni odjeknila petarda, potem ko je bliskovit nasprotni napad izvedel Muršak, nato pa lepo podal do izkušenega branilca Aleša Kranjca, ki se je priključil napadu in poslal plošček na počitek v poljska vrata za 5:0.



V tretji tretjini je sledila nova epizoda igre mačke z mišjo. Sabahudin Kovačević je podal do prvega igralca tekme Kopitarja, ki je spretno sprejel plošček na modri črti in ugnal kar dva poljska branilca, nato pa po prodoru zadel za 6:0. To je bila napoved za nekaj počitka ključnih slovenskih igralcev pred zahtevnejšima tekmama. Tako je tri minute pred koncem obračuna Krystian Dziubinski dosegel častni zadetek za Poljsko. Slovenci so se tekmecem oddolžili za spomladanski poraz na SP skupine B v Katovicah.