Konkurenca vesela, ker je Ilka na bolniški

LJUBLJANA – Ob takšnem stopnjevanju forme in napredku bi Ilka Štuhec v tej sezoni zagotovo igrala vidno vlogo na tekmah za svetovni pokal. Tudi v veleslalomu in posledično na 54. Zlati lisici, ki je letos gostovala v Kranjski Gori. Tudi z Ilko, ki pa je bila le rekonvalescentka v ciljni ravni. Na Gorenjsko je prišla na povabilo Televizije Slovenije, ki si je mojstrsko zagotovila zanimivo sogovornico, ki okreva po hudi poškodbi levega kolena.



Doktor navdušen

»Ne morem reči, da okrevam ravno po načrtu. Ker plana za okrevanje nimamo,« nam je zaupala Štajerka, ki se je jeseni v Pitztalu poškodovala na treningu slaloma. V Baslu jo je operiral dr. Niklaus Friederich, ki je mojstrsko opravil rekonstrukcijo strgane sprednje križne vezi. »Bila sem že na kontroli. Zdravnik je več kot zadovoljen z opravljenim,« je ponosno povedala Štuhčeva, ki krepi mišice. Zdravnik je pohvalil tudi gibljivost in stabilnost kolena. Kdaj bo naslednjič potovala v Basel, še ni jasno. Ilka pravi, da ima zdravnik precej obveznosti, zato se morata uskladiti. Tudi zato, ker Basel ni ravno za vogalom, ampak je pot dolga in naporna. Mariborčanka ne popušča. Trenira v fitnesu, poleg tega plava in telovadi. Zaveda se, da le trdo delo vodi nazaj v zmagovite tirnice, po katerih je lani drvela do zmag. In naslova svetovne prvakinje ter malega smukaškega kristalnega globusa.



Čas za študij

Kdaj bo spet na smučeh, Ilka ne napoveduje. Tega se ogiba. Ob vprašanju, ali bi lahko na smuči stopila že ob koncu te sezone, preden bo na Pohorju pobralo sneg, le skomigne z rameni. Narava je edini merodajni sodnik. Posluša sebe. Ne prehiteva. Ne nazadnje ni prvič v takšnem položaju. Morda ji je za odtenek lažje, ker ve, da je lani dokazala, da spada v sam svetovni vrh. »Včasih se mi zgodi, da mi je še vedno hudo, ko gledam tekme,« prizna, da ni ravnodušna ob pogledu na sobotni televizijski spored. V Kranjski Gori je bilo malce drugače, saj se je srečala z večino smučark. Objemi so bili pristni, iskreni. »Ene so bolj, druge pa malo manj vesele, ker me ni,« v smehu doda iskreno dejstvo, ki bo eni od smučark odprlo pot do kolajne – Ilka bi bila na prihajajočih olimpijskih igrah zagotovo v vsaj treh panogah resna kandidatka za osvojitev odličja. A življenje gre svojo pot. Ilka ima nekaj več časa za študij, do konca ji je ostalo še šest izpitov.