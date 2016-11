Konec za Roberta Kranjca

LJUBLJANA – Pred dnevi smo poročali, da ima skakalec Robert Kranjec težave s križnimi vezmi. Zdaj ko so pregledi in preiskave za njim, pa je žal moral sprejeti težko odločitev, in sicer letošnjo sezono ne bo nastopal, saj si ne želi narediti še večje škode.

Za RTV Slovenija je povedal, da si bo vzel čas zase in se pripravil na olimpijske igre leta 2018: »Seveda, čim prej si moram zagotoviti mesto v reprezentanci.«