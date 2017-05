Konec je: Slovenci izpadli iz elite

PARIZ – Slovenska hokejska reprezentanca je v šesti tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Parizu izgubila z Belorusijo z 2:5 (2:1, 0:4, 0:0). Slovenci so po šestem porazu na tem tekmovanju že krog pred koncem izpadli v nižji rang tekmovanja. Za Slovenijo sta zadela Žiga Jeglič (17.) in David Rodman (20.).

Čeprav bo Slovenija v ponedeljek igrala še s Francijo, je že jasno, da bo v predtekmovalni skupini B zadnja in da bo naslednje leto na svetovnem prvenstvu igrala med drugoligaši. Preveč napak je bilo v obrambi v drugi tretjini, učinkoviti Belorusi pa so to znali izkoristiti. V slovenskih vratih je bil Gašper Krošelj.