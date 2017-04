Konec bede HDD Olimpije, zdaj nova zgodba z Vnukom

Potem ko je vodstvo hokejske lige EBEL, razširjenega avstrijskega državnega prvenstva, že pred časom dalo jasno vedeti predstavnikom ljubljanske Olimpije, da v svojem tekmovanju ne nameravajo več gledati obubožane in nekonkurenčne ekipe iz Tivolija, je predsednik zeleno-belih Marko Popovič naposled le priznal, da ne zmore rešiti zagat, v katerih so se znašli zmaji. Ne da osamljenemu Popoviču ni uspelo prepričati nobenega potencialnega sponzorja, v zadnji sezoni je tudi pridno kopičil nove dolgove, tako da je položaj postal brezizhoden. Po naših neuradnih podatkih klub igralcem dolguje več kot 200.000 evrov, dobaviteljem več kot 100.000 evrov, približno 45.000 evrov pa je dolžan tudi Hokejski zvezi Slovenije, ki doslej od Olimpije ni terjala denarja. Spomnimo, da je Popoviču poleti 2015 uspelo s poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero se je obvezal, da bo klub do 1. septembra upnikom poravnal 600.000 evrov dolga, potem ko se je Olimpija otresla skupnega dolga v višini tri milijone evrov. Toda zdaj grozijo nove izvršbe, finančna zagata je popolna in sodeč po (ne)aktivnostih v zmajevem gnezdu klubu grozi stečaj. To pomeni, da se bo znova odprl stari skupni dolg v višini treh milijonov. Verjetno ni treba biti posebno dober poznavalec za ugotovitev, da se bodo lahko upniki obrisali pod nosom za ta denar, saj HDD Olimpija ne premore premoženja, ki bi lahko bilo del stečajne mase.

Popovič: Ni nam uspelo »Ni nam uspelo najti skupnega jezika in ustreznih financ, ki bi nam zagotavljale boljše nadaljevanje v ligi EBEL. Glede na to, da teh sredstev ni, da ni podpore, je bilo boljše najti skupno točko drugje. Sprejeli smo ponudbo lige in to je največ, kar se je dalo v tem trenutku narediti. Zagotovila za vrnitev v ligo EBEL ni, ker je vse odvisno od nas. Če bomo lahko zagotovili konkurenčno ekipo in urejene razmere, je tudi ligi EBEL v interesu, da se vrne v Ljubljano. To je glavno mesto Slovenije, lepo mesto, njeni prebivalci so željni gledati dober hokej, a je treba zagotoviti sredstva, da bi to lahko izpeljali,« je za Val 202 dejal predsednik HDD Olimpije Marko Popovič.

Vodstvo lige EBEL je Olimpiji naložilo, naj izstopi iz tekmovanja, in ji hkrati ponudilo možnost, da se jim pridruži morebiti čez dve leti, če se bo organizacijsko in finančno toliko stabilizirala, da bi lahko bila konkurenčna v elitnem regionalnem tekmovanju. Ta možnost naj bi bila čez dve leti aktualna tudi za Sij Acroni Jesenice, državne prvake in letošnje polfinaliste alpske lige. »Olimpija je bila mnogo let pomemben člen lige EBEL in bo to, upajmo, tudi v prihodnje. Zato ji je vodstvo lige ponudilo pošten dogovor, klub pa ga je sprejel. Z Olimpijo želimo nadaljevati sodelovanje, prav tako tudi z vodstvom slovenske hokejske zveze, tako kot smo počeli že do zdaj,« je dejal predsednik lige EBEL Peter Mennel. Namesto Olimpije bo dvanajsti član tekmovanja zagrebški Medveščak, ki se vrača iz lige KHL.



Bodo podprli legendo?



Usoda HDD Olimpije je povsem negotova, njeno klavrno stanje vpliva tudi na Hokejski klub Olimpija, ki s predsednikom in legendo slovenskega hokeja Tomažem Vnukom na čelu skrbi za mlade selekcije hokejistov vse do ekipe do 20 let, ki je igrala tudi v ligi Young Stars EBEL. Mnogo oči je uprtih v nekdanjega kapetana slovenske reprezentance in Olimpije, ki bi lahko bil rešitelj za članski profesionalni hokej v glavnem mestu. Seveda pod pogojem, da bo uspešen pri iskanju sponzorjev za člansko moštvo, ki bi se lahko potem prijavilo za tekmovanje v alpski ligi, s čimer bi bili znova na programu vroči derbiji z Jeseničani v tem regionalnem tekmovanju. Vnuk od junija 2012 zgledno vodi HK Olimpija, ob vsem znanju, izkušnjah, poznanstvih, vplivu in ugledu v hokejskem svetu ter športu na splošno si je v petih letih nabral še funkcionarsko-administrativne izkušnje in je usposobljen, da z ekipo sodelavcev omogoči boljše čase za ljubljanski hokej. Pri tem je zelo pomembno še to, da je Vnuk pošten, v hokeju ni iz osebnih interesov, ampak na prvo mesto postavlja interese kluba in njegovih članov ter navijačev. Če kdaj, potem je zdaj napočil čas, da zdrav ter finančno in organizacijsko stabilni Hokejski klub Olimpija dobi iskreno podporo Mestne občine Ljubljana z županom Zoranom Jankovićem na čelu, Hokejske zveze Slovenije (HZS) in potencialnih sponzorjev, ki v tem primeru ne bodo zmetali denarja za poplačilo dolgov, temveč izključno za razvoj in rast kluba na vseh ravneh in tekmovanje članskega moštva v alpski ligi. Tja se lahko prijavi samo ob soglasju HZS, ki je soustanoviteljica tega tekmovanja, hkrati pa je težko pričakovati, da bi krovna organizacija še naprej mižala pred nakopičenimi dolgovi HDD Olimpije. Ni skrivnost, da so že vzpostavljeni stiki na relaciji Hala Tivoli–Slovenske železnice. Če bi se močno državno podjetje aktivno pridružilo soustvarjanju nove zgodbe o hokejski Olimpiji, bi to bil zadosten signal tudi za druge potencialne podpornike, da se s Tomažem Vnukom lotijo obetavnega projekta, ki bi lahko postal ponos Ljubljane.