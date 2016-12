Končno popolno streljanje za nastop brez pripomb

Na sončni Pokljuki smo naposled videli tudi nasmejan slovenski biatlonski obraz. Na uvodni preizkušnji tridnevnega tekmovanja za točke svetovnega pokala je Klemen Bauer namreč v sprintu na 10 km osvojil 12. mesto. To je bila ena od njegovih najboljših predstav v zadnjih letih, 30-letni Ihanec je za zmagovalcem Francozom Martinom Fourcadom zaostal za 52 sekund, nadvse pomembno pa je, da je drugič v karieri podrl vseh deset strelskih tarč. Vodilni v svetovnem pokalu Fourcade, zmagal je 52. v svetovnem pokalu in prvič na Pokljuki, je imel čas 23:11,7, tudi mož s francoskega juga je v polno ustrelil desetkrat, drugi je bil Norvežan Johannes Thingnes Bø, zaostal je za 13,7 sekunde, tretji pa s 15,1 sekunde počasnejšim časom od Foucada Anton Šipulin iz Rusije. »Rezultat je takšen, kot bi si ga le želel. Streljanje je bilo brezhibno in hitro. Tokrat se ne bom spraševal, kako bi bilo, če bi zadel še enkrat, saj sem zadel vse tarče. Občutek, ko zadeneš vse, je fenomenalen. To se je na žalost v moji karieri zgodilo preredko, tokrat mi je drugič uspelo ravno pred domačim občinstvom. Tega bi si želel še večkrat. Tokratni nastop je bil brez pripomb. Morda obstaja nekaj rezerv pri teku, a to moram razčleniti,« je v prekrasnem vremenu na Pokljuki povedal Klemen Bauer. »Zelo mi je odleglo, ker vem, da znam. Na treningih je odstotek zadetih strelov zelo visok, težava je bilo to prenesti na tekmo. Streljanje je bilo takšno kot na treningu, zdaj me to res ne bi smelo več presenečati, saj mi gre na treningu res dobro. Na Pokljuki sem bil že sedmi, to bi lahko bil cilj za zasledovalno preizkušnjo. A vanjo grem neobremenjeno,« je bil Ihanec dobre volje.



Drugi slovenski biatlonci niso izrabili prednosti domače proge na Rudnem polju. To pričajo 88. mesto Mihe Dovžana (zaostanek 3:06,4, dva zgrešena strela), 90. Roka Tršana, s tremi streli mimo tarče je imel 3:07,9 zaostanka, in 102. Mitje Drinovca (zaostanek za zmagovalcem 3:51,5, trije zgrešeni streli). Ti trije Slovenci se torej niso uvrstili med 60 najboljših, ki bodo nastopili na današnji zasledovalni preizkušnji, tam se bo preizkusil le Bauer, prvi mož Jakov Fak pa zaradi bolezni na slovenski postaji svetovnega pokala ne nastopa.



Ko ne gre, ne gre



Vodilna v skupnem seštevku Laura Dahlmeier iz Nemčije pa je dobila ženski sprint na 7,5 km. S časom 19:51,7 je za 3,5 sekunde prehitela Francozinjo Justine Braisaz, za 21 pa Norvežanko Marte Olsbu. Najboljša Slovenka Teja Gregorin je morala dvakrat v kazenski krog in osvojila 36. mesto (zaostanek 1:39,7 za zmagovalko), Anja Eržen (+ 1:41,4) se je z enim zgrešenim strelom uvrstila mesto za njo, 37. mesto pa je njeno najboljše v karieri. Enkrat je morala v kazenski krog tudi Urška Poje, ki je tekmo z zaostankom 3:38,6 končala na 93. mestu. »Tudi jaz se sprašujem, kaj je bilo. Ko ne gre, ne gre. Po zgrešenih strelih sem se poskušala zbrati do konca, a to je kaj slaba tolažba. Glede na to, da je puška nova, bi moralo biti streljanje še boljše. A še vedno se pojavljajo težave v stoječem položaju. Očitno so težave v glavi, saj če na treningu lahko zadenem, bi lahko tudi na tekmi. To je pač trenutna stvarna slika. Vedela sem, da lahko le z ničlo osvojim solidno mesto. Čez noč pa se ne da ničesar postoriti. Svetla točka je tekaški del, je bistveno boljši kot v prejšnjih sezonah. Zato sem za nadaljevanje sezone optimistična,« bronasta z olimpijskih iger v Sočiju Teja Gregorin upa na rezultatski preboj.