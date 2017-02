Končno! Peter Prevc je zmagal

SAPORO – Ob 8.30 se je začela tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal. Po odličnem nastopu v prvi seriji, ko je pristal pri 143 metrih, je Peter Prevc v drugi seriji skočil 134 metrov in si s tem zagotovil stopničke.

Zaključek druge serije je bil izjemno dramatičen in napet. Nemcu Andreasu Wellingerju, ki je bil po prvi seriji na drugem mestu, se nastop v drugi seriji ni tako posrečil. Za konec je skočil še Poljak Maciej Kot, ki je vodil po prvi seriji, in se s številom točk izenačil s Prevcem. Peter je tako že četrto leto zapored v Saporu osvojil najvišjo stopničko. Zanj je sicer to že 22. zmaga v karieri in 51. stopničke.

»Zelo sem zadovoljen. V prvi seriji sem imel odlične pogoje. Dober skok sem opravil tudi v drugi seriji, tako da sem zelo zadovoljen s svojim nastopom,« je dejal Peter Prevc. Maciej Kot pa je v prvem odzivu povedal, da je izjemno počaščen, da lahko na najvišji stopnički stoji s Prevcem, najboljšim skakalcem lanske sezone.

Prva serija

Trener slovenskih skakalcev Goran Janus po nastopu slovenskih skakalcev v prvi seriji ni mogel biti zadovoljen. Nastopi so bili izjemno skromni, čast slovenskih orlov je reševal Peter Prevc, ki je izkoristil odlične pogoje in skočil kar 143 metrov ter prevzel vodstvo in le za pol metra zgrešil rekord skakalnice.

Anže Lanišek je pristal pri 121,5 metra, Anže Semenič pri 118 metrih, Jurij Tepeš pri 117, Cene Prevc in Jernej Damjan pa pri 110,5 metra.

Najkrajši je bil Domen Prevc, ki je skočil 97 metrov. Po besedah športnega komentatorja Andreja Stareta je Domen v teh dneh v Saporu »povsem razglašen«.