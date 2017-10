Kline želi na OI pribrzeti do odličja

POKLJUKA – Mariborčani v zimskih športih imajo dve glavni stični točki. Vrhunsko smučajo in tudi šaljivo zgovorni so. Filip Flisar je en takšen primer, drugi je Boštjan Kline. Ta si bo letošnji 24. februar zapomnil za vse življenje, saj je zmagal na smuku v norveškem Kvitfjellu. V svetovnem pokalu ima sicer še dve drugi mesti (smuk iz Garmischa, superveleslalom iz Hinterstoderja), zatorej je jasno, da bo 26-letni osvajalec dveh zlatih in bronastega odličja z mladinskih svetovnih prvenstev v letošnji zimi glavni slovenski adut v hitrih disciplinah.

»Najboljše priprave, pravite? Ne, to pa ni prav, a tudi malce se šalim. Priprave na sezono so bile dobre, v količinskem pomenu še nikoli nismo opravili toliko treninga. Tudi kakovosten je bil, sicer je bilo v Južni Ameriki nekaj mehkega snega, ker je vmes snežilo. Zapadlo ga je pol metra, v svetovnem pokalu denimo smučamo na progah s pol odstotka mehkega snega, mi v hitrih disciplinah imamo pač seveda rajši trdo, ledeno podlago na progah. A se prilagodimo. Sicer pa se dobro počutim, na pripravah sem v redu smučal, optimistično gledam naprej. Materiali ubogajo, testirali smo veliko, razvozili smo smuči, da so jih serviserji lahko pomazali, da se pač ustvarijo hitre smuči. Tiste finese se potem s serviserjem dogovarjajo pred tekmo,« je bil Boštjan Kline za uvod besedno barvit.

Vemo, da tistih tri tisoč športnikov, ki bodo na OI, tako kot sam že od otroštva sanja o kolajni.

Smučarji v hitrih disciplinah sezono svetovnega pokala sicer začenjajo s smukom 25. novembra v Lake Louisu, je pa Kline tudi že napovedal cilj za olimpijske igre v južnokorejskem Pjongčangu. »Tako, cilj je kolajna, to je tisto, kar dandanes na olimpijskih igrah dejansko šteje. Vemo, da tistih tri tisoč športnikov, ki bodo na OI, tako kot jaz že od otroštva sanjajo o tem. Seveda je najprej treba smučati za to, izboljšati smučanje, kondicijo, psiho, vse, kar spada poleg, da prideš do tega. Je sicer res, ni pa neka nuja, da bi bila pred OI potrebna res zelo dobra sezona in da bi zaradi tega dosegel cilj, ki sem si ga zastavil. Na olimpijskih igrah prihaja tudi do presenečenj, namreč da se takrat bolje oziroma drugače počutiš, in v tistih dveh minutah pokažeš, kar znaš. V Pjongčangu smo bili pred dvema letoma, takrat sem bil z napakami v smučanju v smuku in superveleslalomu dvakrat enajsti, rezultat je bil dober. Moram reči, da mi je proga všeč, vsa je na soncu, nekaj je skokov, dolgih pasaž in ovinkov,« je bil Kline pred glavno, olimpijsko nalogo sezone, seveda pa ni pozabil niti na svetovni pokal, zelo zanimiv in neposreden sogovornik.