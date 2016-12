Kline za štiri stotinke ob stopničke

Karavana najboljših alpskih smučarjev se je po letu 2009 spet vrnila v francoski Val d'Isere, ki je vskočil v moški koledar, ko je v Beaver Creeku zmanjkalo snega za tri tekme. V slovenskem taboru se nad to odločitvijo in težavami Američanov nimajo kaj pritoževati. Na prvem superveleslalomu je naš prvi adut Boštjan Kline s startno številko štiri izvrstno opravil nalogo ter je sezono začel s petim mestom, stopničke pa so se mu izmuznile za štiri stotinke. Peto mesto je Boštjanova tretja najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala, četrtič pa se je leta 2016 uvrstil med deseterico najboljših.



Na progi, ki je imela 41 vratc, postavil pa jo je švicarski trener Brunner, ni imel težav. Ob prihodu v cilj je prevzel vodstvo, za sabo pa je pustil tudi starega znanca, Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja. Pravi Viking mu je v lanski sezoni dvakrat vzel zmago. Tokrat je Mariborčan kar lep čas čakal na potrditev končne uvrstitve, saj so bili na vrhu še vsi najboljši. »Malo sem si mislil, a sem želel počakati še Aksla Lund Svindala, ki je bil za mano. Ko me je prehitel za tri desetinke, sam si mislil, da sem lahko med deset ali petnajst. Tudi po občutku se mi je zdelo v redu, a za menoj so še prihajali fantje, tako da sem rajši počakal,« je bil iskren Kline.



Še na tretji tekmi sezone smo dobili tretjega zmagovalca. Slavil je Kjetil Jansrud, ki je za progo porabil minuto, 21 sekund in 66 stotink. Jansrud je slavil še 15. zmago v svetovnem pokalu, sedmo superveleslalomsko. Na drugo mesto se je zavihtel povratnik, 33-letni Aksel Lund Svindal, ki je za rojakom zaostal 17 stotink sekunde. Tretje mesto je šlo Italijanu Dominiku Parisu, ki je bil za štiri stotinke hitrejši od Klineta. Med njega in Parisa pa se je na četrto mesto vrnil Švicar Carlo Janka. Kline je tretje stopničke v karieri izgubil v zgornjem delu. Avstrijec Marcel Hirscher je s 13. mestom ohranil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.



Preostali slovenski tekmovalci so se odrezali slabše. Še najbližje točkam je bil Martin Čater, ki je s številko 42 zaostal 1,98 sekunde za 32. mesto, trideseterico je zgrešil za zgolj štiri stotinke. Klemen Kosi je s številko 38 na startu preizkušnjo končal na 48. mestu (z zaostankom dveh sekund in 52 stotink), Rok Perko (na progo je šel kot 60.) pa je pristal na 57. mestu s tremi sekundami in 70 stotinkami zaostanka. Danes bo na sporedu še prvi smuk, kjer bodo na delu Andrej Šporn, Kline, Čater in Kosi. Največ se vnovič pričakuje od Klineta, v lanski sezoni 17. smukača sezone. Konec januarja je na smuku v Garmisch-Partenkirchnu zasedel drugo mesto.