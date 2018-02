Kline spoznal, da potrebuje tremo

LJUBLJANA – Pri 26 letih bo Boštjan Kline dočakal debitantski nastop na olimpijskih igrah. Še lani so ga rezultati kar sami po sebi uvrščali v širok krog favoritov za odličje. Letošnja sezona pa po številkah in točkah vsaj v smuku ni dala koraka naprej. Kljub temu pri Klinetu ni razloga za paniko. »Dobro sem, nič se ne pritožujem. Na zadnji tekmi je bilo že precej bolje, temu primerni so priprava, občutki in trema,« je mirno povedal Boštjan na predstavitvi olimpijske reprezentance. »Ne skrivam: ko sem v preteklosti ležal v bolniški postelji in saniral poškodbo, sem upal, da se bodo tudi meni izpolnile otroške sanje in bom nastopil na igrah. Zdaj sem že skoraj tam,« nadaljuje Kline, ki kljub slabšim izidom optimistično pričakuje igre v Južni Koreji. Ne taji, da je od sezone pričakoval preveč, a pretiranega razočaranja ni. »Na zadnji tekmi sem ugotovil, da mi je poprej manjkala prava trema. Preveč sem bil osredotočen na smučanje. Premalo je bilo rezultatske motivacije, ki bi povzročila tremo. Ta bi me potisnila v cono fokusa, od tam pa v cono napada. Letos sem se zavestno odločil, da se bom posvetil smučanju. Na rezultat nisem bil pozoren. Verjel sem, da bom s konstantno hitrostjo dosegal tudi izide. Menil sem, da me trema utruja, da mi ne ustreza. Zdaj vem, da jo potrebujem. Vse življenje je ob meni, to deluje,« precej poglobljeno o svojem smučanju razmišlja dvakratni mladinski svetovni prvak iz leta 2011.

Dobre izkušnje iz Koreje

Ker je tako pomirjen sam s sabo, ve, da mu tudi tako obdobje rezultatov (v tej sezoni boljši kot 13. ni bil!) dejansko koristi. Zaveda se, da osebnostno raste. »Vse se zgodi z namenom in razlogom. Sem pa popravil tehniko smučanja,« meni Boštjan, ki je imel v tej sezoni obilo težav, a jih ne obeša na veliki zvon. Njegov trener Peter Pen nam je razkril, da je na zadnji tekmi naredil taktično napako in v zadnjih 27 sekundah tekme nabral za sekundo zaostanka. V Kitbühelu je padel, bolečine pa stoično prenašal brez protibolečinskih tablet. »Moja ekipa se preveč ocenjuje skozi rezultate Boštjana Klineta. Ko je nakazal dobre izide, so vsi prehitevali. Ob tem se pa pozablja, da ima Martin Čater najboljšo sezono. Iz otroške in mladinske smučarije smo dodali Miho Hrobata in Štefana Hadalina. Nekaj smo vendarle naredili. Pričakuje pa se vedno več. Razlike so majhne. V Garmischu si bil z zaostankom sekunde in 85 stotink 25.! Ne drži, da vsi smučajo navzdol, mi pa vstran. Smo tu, v stiku z najboljšimi. Z željo, da še letos to dokažemo,« se je Pen ozrl na dosežke v smuku in superveleslalomu. Boštjan je svoje misli že usmeril v Južno Korejo. »Progo poznamo, večkrat opravim z njo s pomočjo vizualizacije. Sicer pa gre za razgiban smuk, ki dovoljuje visoke hitrosti, skoke in dolge zavoje. Prepričan sem, da bo proga vnovič dobro pripravljena,« še izvemo od dobrodušnega Mariborčana, ki je pred dvema letoma na olimpijski progi pristal na 11. mestu v smuku in superveleslalomu.