Kline in Kranjec sposobna za napad na vrh

V pomanjkanju dobrih rezultatov na svetovno prvenstvo v St. Moritz odhaja devetčlanska moška vrsta. Tilen Debelak, Žan Grošelj, Jakob Špik, Klemen Kosi, Boštjan Kline, Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Martin Čater in Miha Hrobat so izpolnili kriterije in prepričali stroko, da si zaslužijo mesto na prvenstvu.



»Posebej za svetovno prvenstvo se nismo pripravljali. V teh dneh imamo minipriprave, regeneracijo in kondicijske priprave, da se bodo fantje malo odklopili od smučarije. Od začetka decembra potujemo od prizorišča do prizorišča, imeli pa smo zanimivo, pestro sezono. Vse ni šlo po načrtih, a poskušali smo se prilagoditi oziroma adaptirati na vsako priložnost, ki je bila pred nami. Mislim, da smo vseeno na začrtani poti in da lahko izkoristimo teh 14 dni, ki so pred nami v St. Moritzu, vsako dano priložnost, vremenske razmere in tisto minuto, ki jo bo vsak dobil,« je svoje vtise pred prvenstvom strnil Peter Pen, odgovorni trener za hitre discipline. »Fantje, ki bodo nastopali zadnji teden v tehničnih disciplinah, bodo imeli malo več časa kot tisti iz ekipe za hitre discipline. Tu mislim predvsem na Žana Kranjca, ki bo ta teden naredil še priprave na snegu. Štefan je z ekipo za hitre discipline odpotoval na prizorišče že v soboto. Jakob in Žan Grošelj, ki bosta nastopila na slalomu, se bosta poleg treninga udeležila tekem evropskega pokala, potem pa šla na svetovno prvenstvo. Cilji so dosegljivi in mislim, da bomo fante do konca prvenstva pripeljali pripravljene,« pa je pristavil Klemen Bergant, ki vodi ekipo za tehnične panoge. Šefa ne skrivata ambicij, ki naj bi jih njuni varovanci izpolnili. Debitanti odhajajo po izkušnje, aktualni dobitniki točk ciljajo med prvo petnajsterico, sveti cilj je preboj enega med šesterico, prvenstvo pa bi dobilo zlat pečat, če bi se kdo iz deveterice zavihtel na oder za zmagovalce.



Slovenska upa Boštjan in Žan



Med tistimi, ki bi lahko mešali štrene pri vrhu, sta zagotovo ljubitelj hitrosti Boštjan Kline in veleslalomist Žan Kranjec. Petindvajsetletni Kline bo tretjič na svetovnem prvenstvu, odmevne uvrstitve še nima, med prvo tridesetererico se na SP še ni uvrstil. Letošnja sezona obeta precej več. Boljši je v smuku, kjer je začel s šestim mestom, nadaljeval slabše. Apetiti so zrasli na zadnji tekmi v nemškem Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil peti. Tako visoko, na 5. mesto, se je zavihtel tudi na uvodnem superveleslalomu sezone. »Prizadevam si, da bi mi uspela celotna vožnja. Sezona je za zdaj po sistemu toplo-hladno. Sem pa kar zadovoljen s superveleslalomi. Vsi smuki mi niso uspeli, a tisto, kar je bilo dobro, je bilo res dobro. Slabe stvari pomenijo nove izkušnje, so učenje za naprej. Kar se tiče svetovnega prvenstva, je najpomembnejše dobro smučanje, na kar se moram osredotočiti. Poskušal bom pokazati svoje najboljše smučanje in tisto pripravo, ki mi to prinaša,« Kline ostaja miren in preudaren pred vrhuncem sezone. Podobno kot Mariborčan (leta 2011 je postal mladinski svetovni prvak v superveleslalomu) se tudi 24-letni Kranjec podaja na svoje tretje svetovno člansko prvenstvo. Kolajne na svetovnih prvenstvih mu niso tuje – v mladinski konkurenci je bil dvakrat bronast (v letih 2012 in 2013). V svoji četrti sezoni med člani v svetovnem pokalu je pokazal, da se lahko kosa tudi z najboljšimi – dvakrat je bil četrti (v Söldnu in Alta Badii). »Mislim, da mi je veleslalomska proga v St. Moritzu pisana na kožo, da sem lahko hiter. Sneg je mogoče podoben severnoameriškemu, je bolj suh. Bo pa povsem od mene odvisno, kako ga bom odpeljal. Pozoren moram biti predvsem nase in na to, kako se bom pripravil na tekmo. Zagotovo sem sposoben narediti dober rezultat,« hrabro napoveduje Kranjec.



»Zakaj pa ne? Upam da mi to res uspe,« je odvrnil Klemen Kosi na vprašanje, ali lahko pričakujemo njegovo rezultatsko eksplozijo na prihajajočem prvenstvu. V tej sezoni mu ne gre, kot je pričakoval. Točke je dobil le trikrat (smuk in dvakrat kombinacija), kar je premalo za fanta, ki je pred dvema letoma obetal precej več. »V našem športu ne gre brez poguma. Nekaj izkušenj sem si že nabral, tretjič bom na svetovnem prvenstvu,« se nadeja Kosi boljših časov (danes je konkurenčen le v kombinaciji), ki bi dali nov smisel in zagon njegovi karieri. Da si ga ne bi zapomnili le po šaljivih besednih vložkih, po katerih je postal znan.



Debelak iz Črne



Moška vrsta odhaja na prvenstvo tudi s petimi novinci. V to rubriko spadajo Štefan Hadalin, Miha Horbat, Tilen Debelak, Žan Grošelj in Jakob Špik. »Moj program bo kar zahteven. Prvi trening smuka za kombinacijo me čaka že danes, nato sledi kombinacija. Imel bom tudi nekaj slalomskih in veleslalomskih treningov, tako da bo kar naporno,« pravi vodilni slovenski slalomist, 21-letni Vrhničan Hadalin, ki med novinci na tako veliki tekmi cilja najvišje. Na slalomski tekmi bosta ob njemu še Grošelj in Špik. Posebno pozornost si zasluži 25-letni Tilen Debelak. Nekdanji mladinski reprezentant si je januarja 2011 na mladinskem svetovnem prvenstvu na slalomski tekmi strgal križno vez. Ni obupal, s pomočjo Smučarskega kluba Črna, trenerja Aleša Gorze in serviserja Boštjana Delanuta je v svojem tretjem nastopu v svetovnem pokalu prišel do točk v kombinaciji v Wengnu. Trener Pen ceni srčnost, predanost in znanje, ki jih premore Korošec. Tilen si želi, da vožnje s treningov čim prej ponovi tudi na resnih tekmah.