Kline in Kosi pogorela: niti do cilja nista prišla

Boštjan Kline ni prišel niti do cilja. Foto: Reuters

ST. MORITZ – Kanadčan Eric Guay (35) je poskrbel za presenečenje na superveleslalomu svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v St. Moritzu. Guay, ki ni sodil v ožji krog favoritov, je prepričljivo premagal vse tekmece in osvojil svojo drugo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, leta 2011 je bil namreč v Garmisch-Partenkirchnu svetovni prvak v smuku.

Kanadčanu se je najbolj približal Norvežan Kjetil Jansrud, zaostal je 45 stotink sekunde, z zaostankom 51 stotink in tretjim mestom pa je za drugo kanadsko kolajno na svoj 33. rojstni dan poskrbel Manuel Osborne-Paradis.

Prvi slovenski adut Boštjan Kline je po dobrih vmesnih časih v spodnjem delu storil napako in ostal brez uvrstitve. Isto se je zgodilo tudi Klemnu Kosiju, ki je vratca zgrešil že v zgornjem delu. Tako je po 44 tekmovalcih (na startni listi je 72 tekmovalcev) na 17. mestu najboljši Slovenec Martin Čater, za zmagovalcem je zaostal sekundo in 81 stotink, 24. je Miha Hrobat, njegov zaostanek je znašal dve sekundi in 38 stotink.