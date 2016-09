Kline in ekipa še prebirajo pogodbo

V minuli sezoni nas je 25-letni Mariborčan Boštjan Kline dvakrat prijetno razveselil in presenetil, ko se je povzpel na stopničke na tekmah svetovnega pokala. Koščki njegovega mozaika so se zložili, kot si je želel, ko je garal v potu svojega obraza. Na predvečer nove sezone upa, da bi tudi ta dala obilno žetev. Sejal je, precej in veliko, tudi v Čilu, kjer je štiri tedne garal in treniral. Tako kot njegovi sotrpini, sotekmovalci in tekmeci iz ekipe. »Vsi se trudimo, tekmovalci po svoje in trenerji po svoje,« Kline potrdi, da vlada v ekipi alpskih smučarjev za hitre panoge zmagovalna simbioza. Več kot 400 dni so trener Peter Pen in tekmovalci že skupaj. Kmalu bo teh dni že 600. To je tista količina, ko rezultati ob smotrnem in načrtnem delu ne smejo izostati. Pa saj so že zdaj prisotni.



Nemerodajen rezultat



»Optimistično zrem v novo sezono. Pogrešam že tisto ščemenje pred tekmami!« Kline potrdi, da je lačen preizkušenj in dokazovanja ter merjenja s konkurenco. V Čilu se je preizkusil na smuku. Na tekmi južnoameriškega pokala je zasedel 5. mesto. »Le enkrat sem nastopil, o rezultatu pa je težko in nehvaležno soditi,« pravi Kline, ki je bolj kot rezultat v Čilu popravljal svoje šibkejše točke in elemente. »Precej sem se posvečal tehničnemu treningu. Popravljali smo skoke. Želja je, da sem bolj aerodinamičen v skoku, ki pa mora biti krajši. Iskali smo optimalne linije, da bi pridobili še kako stotinko sekunde,« opiše delovnik. Kar nekaj časa in energije je bilo namenjene testu opreme. V Stöckliju so mu bili hvaležni za vse koristne podatke, ki jih je posredoval v Evropo.



Kline za anekdote



Ko je bil v Čilu dela prost dan, je ostal zvest rutini. Da je malce spočil misli in glavo, si je ogledal nekaj filmov in bral. Tekmovalci so se v dela prostih dnevih tudi več družili, ob večerih pa spili kakšno pivo. Celotne priprave na jugu so minile brez težav in posebnosti. »Lani smo imeli potres, letos pa je anekdote in dogodke zbiral moj prijatelj Klemen Kosi, zato kar njega vprašajte,« je Kline potrdil, da je za njim miren mesec. V teh dneh proučuje osnutek pogodbe, ki jo je pripravila Smučarska zveza Slovenije. Kline je še ni podpisal. Pričakuje pa, da to stori prihodnji mesec. Ne skriva hvaležnosti zvezi, ker mu je z urejenimi razmerami in jasnim načrtom priprav za poletje zagotovila verjetno najbolj miren maj, junij in julij v zadnjih šestih letih.