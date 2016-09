Kanadi bitka, ne pa vojna

Kanadski hokejisti so z zmago začeli finale svetovnega pokala v Torontu, kjer so s 3:1 premagali Evropo. Druga, morebitna zadnja tekma bo že nocoj. Kanadčani branijo naslov, pred 12 leti so bili boljši od Fincev. Evropejci jim ustrezajo, na tokratnem svetovnem pokalu so jih ugnali že drugič. V predtekmovanju je bilo 4:1. Tokrat je mrežo Evrope prvi načel Brad Marchand, ki je pred enim dnevom podpisal 49 milijonov ameriških dolarjev vredno osemletno pogodbo z Boston Bruins. Zadel je po vsega 2:33 minute igre. To je bil njegov četrti gol na peti tekmi turnirja. Na koncu prve tretjine je drugič za Kanado zadel Steven Stamkos, po sedmih minutah igre v drugi tretjini je znižal Tomaš Tatar. Andrej Sekera je bil blizu izenačenju, vendar je bil odlično postavljen golman Carey Price. Pod tretji gol so se podpisali Marchand, Bergeron in Crosby. Slednji je opravil večino dela, podal do Bergerona, ta je bil zanesljiv z bližine. Evropejci so v zadnjih treh minutah poskušali preobrniti potek tekme, zato so poslali vratarja na klop, a jim niti številčna prednost v igri ni pomagala.



Mešani občutki



»Menim, da lahko igramo še precej bolje. Na koncu smo našli pot, zmagali smo, to je najpomembneje,« je poudaril kapetan aktualnih olimpijskih prvakov Sidney Crosby, ki je podal za prvi in tretji kanadski gol. Svoje soigralce je opozoril, da bo treba za končni uspeh dobiti vel duelov na ledu. Tu so imeli Kanadčani največ težav v prvih dveh tretjinah. »V določenih trenutkih smo narekovali tempo in nadzorovali potek tekme. Mirno zatrdim, da se lahko kosamo s Kanado,« je imel po koncu tekem kapetan Evrope Anže Kopitar mešane občutke. Zavedal se je, da je združena ekipa stare celine zapravila lepo priložnost za kaj več kot le časten poraz. »Jezni smo,« je dejal selektor Evrope Ralph Krueger, ki bo poskušal ravno iz te jeze izvleči še nekaj več iz svojih varovancev, ki so bili odpisani že pred turnirjem, na koncu pa se borijo za naslov. Serija se bo nadaljevala v noči na petek.

Velikan za Kopija Izjemne časti je bil pred tekmo deležen ravno naš kapetan Kopi. Wayne Gretzky mu je v garderobi pustil sporočilo s posvetilom: »Veliko sreče, zabavaj se, Wayne 99.« Kopitar je bil pozornosti vesel.