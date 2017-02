Kaj se je zgodilo? »Zanimivo, da Domen v dveh dneh ni pokazal še nič«

SAPORO – Medtem ko se je Peter Prevc po dolgem času spet veselil zmage, pa se njegovemu najmlajšemu bratu Domnu prvi dan na Japonskem ni izšel po načrtih. V prvi seriji je namreč pristal že pri 97 metrih in tekmo končal na zadnjem mestu, s tem pa seveda ni zadovoljil ne sebe niti koga drugega.

»Tekma je bila težka, kot vedno v Saporu. Bila je zelo nepredvidljiva, tu mislim na veter. Konkurenca je popolna, za razliko od prejšnjih let so tukaj vsi najboljši. Če v taki konkurenci narediš dva odlična skoka, je zmaga tu. Peter od novoletne turneje naprej lepo stopnjuje nastope, lepo se čuti in to je to,« je bil Prevčeve zmage vesel slovenski trener Goran Janus, manj pa je bil zadovoljen z večino preostale ekipe: »Čestital bi obema Anžetoma, tako Lanišku kot Semeniču, ostali del ekipe pa ima jutri popravni izpit. Nova tekma, nov dan. Pri Domnu je zanimivo, da v teh dveh dnevih enostavno ni pokazal nič. Upam, da bo jutri precej bolje,« je še dodal.

V nedeljo bo v Saporu še druga tekma, ki se bo začela s prvo serijo že ob drugi uri zjutraj po slovenskem času.