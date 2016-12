Kaj se dogaja s Petrom? To je povedal po tekmi

LILLEHAMMER – Poročali smo o dvojnem poljskem zmagoslavje v Lillehammerju . Domen Prevc je delil šesto mesto (131,5 in 131,5 m, 283,4) in še naprej vodi v pokalu. Peter Prevc je bil deveti (130,5 in 132 m, 282,3), Jurij Tepeš, drugi po prvi seriji, pa je nazadoval na 16. mesto (136 in 124 m, 133,6 točke).

Starejšega od bratov Prevc je bil kljub dejstvu, da je moral za današnjo tekmo prvič po Engelbergu 2013 v kvalifikacije in zadnjih neuspešnih nastopih vidno zadovoljen po 132 m dolgemu skoku. »Gotovo je bila danes velika sprememba, da sem moral po treh letih v kvalifikacije. Toda prejšnjih posamičnih tekmah drugače ni moglo biti. V tekmo sem šel veliko bolj sproščeno, včeraj nismo veliko debatirali in so mi rekli, da naj grem in poskusim, kar bo, pa bo. Tako je šlo in sedaj bom počasi gradil naprej. V zadnjem času, po Klingenthalu mi ni šlo, poskušali smo različne variante skoraj za vsak skok posebej in smo že skoraj vrgli puško v koruzo. Treba je ostati miren, ena lastovka ne prinese pomladi in bo moralo preteči še kar nekaj vode, da bom videl, kaj je ostalo v meni,« je po tekmi dejal naš skakalni šampion.