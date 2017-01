Kaj je krivo za slabše kvalifikacije Domna Prevca? »Kot da je notri nož«

INNSBRUCK – Slovenski smučarski skakalci so uspešno opravili kvalifikacije za tretjo tekmo novoletne turneje. V sredo jih bo v Innsbrucku nastopilo šest, in sicer Domen, Peter in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Anže Semenič. Spodletelo je le Roku Justinu.

Skupno vodilni Domen Prevc (127,0 m/122,8) je kvalifikacije končal na 18. mestu. Cene Prevc (126,5 m/127,7) je bil 10., Peter Prevc (126,0 m/125,9) 14., Jurij Tepeš (123,0 m/120,5) 26., Jernej Damjan (121,0 m/116,5) 32., Anže Semenič (118,0 m/112,2) pa 40. Rok Justin (113,0 m/102,3) je pristal na 54. mestu.

V sredini prvi seriji se bo Tepeš pomeril z Nemcem Richardom Freitagom, Damjana čaka Avstrijec Clemenc Aigner, Domna Japonec Daiki Ito, Petra Avstrijec Stefan Huber, Semeniča Norvežan Andreas Stjernen, Ceneta pa Nemec Karl Geiger. Sredina tekma se bo začela ob 14.00.

Noga se mora navaditi

Je pa vodilni mož svetovnega pokala v pogovoru za Sportal razkril, da ni razočaran nad rezultati in okrcal (pre)visoka pričakovanja. »Nisem razočaran, če sem kakšno tekmo slabši. Ljudje so postali malce požrešni, kar zadeva moje rezultate. Pričakujejo, da bom nenehno zmagoval,« je dejal Domen in dodal, da je k slabšim rezultatom pripomogla tudi menjava opreme. »Jaz pa vem, da sem zamenjal čevlje, nekaj sem moral žrtvovati, saj se mora noga navaditi na čevelj. Enkrat je bilo treba to narediti. Škoda, da sem na začetku sezone dobil slabe čevlje. Tisti so bili nemogoči, noga me je zelo bolela v njih. Vrnili smo jih in nove dobili šele takrat, ko je bila sezona že v teku. V prejšnjih je bil karbon narobe oblikovan, zato sem imel občutek, kot da je notri nož,« je za Sportal dodal za zdaj še prvi skakalec sezone.