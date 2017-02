Jurij je že skorajda obupal, a mu je pomagal Peter

Čeprav Jurij Tepeš minulega vikenda na prenovljeni letalnici v Oberstdorfu ni začel, kot si je želel, je ohranil mirno kri in na koncu zablestel s 3. mestom. Odlična uvrstitev ima toliko večjo vrednost, če vemo, da si jo je v nedeljo priletel z na hitro privitim in zalepljenim skakalnim čevljem, ki se mu je uničil pri sobotnem padcu. »Zaradi napake na odskočni mizi sem priletel zelo nizko nad hrbtišče. V vzvratnem vetru sem poskušal izvleči čim več, pri pristanku pa me je potegnilo preveč nazaj. Čeprav sem se boril, da bi se obdržal na nogah, so bile sile na koncu prevelike in padcu se nisem mogel izogniti. Bil sem pač neroden, to se zgodi,« je skakalec Dolomitov opisal padec v izteku uvodne serije prve tekme, zaradi katerega so ga – kot veleva protokol – odpeljali na preventivni pregled k zdravniku. Takrat je že vedel, da bo v finalu zamudil na start, saj je moral še popraviti čevelj.



»Na srečo je bil z nami Peter Slatnar, ki ima s seboj zmeraj par vijakov. Enega od njih je privil z notranje strani čevlja, nakar smo še zalepili vse skupaj. Glede takšnih stvari je Peter res že skoraj čudodelec,« je razkril Tepeš in priznal, da ga je v tistih trenutkih, ko je hitel na vrh zaletišča, vseeno malce glodal črv dvoma, saj ni bil povsem prepričan, kako se bo izkazalo popravilo. A čevelj je na srečo zdržal vse pritiske, ga je pa zmotil ropot v smučki. »Mislil sem že, da je nekaj narobe z njo. Seveda bi jo bilo dobro prej preizkusiti, kar pa zaradi pomanjkanja časa ni bilo izvedljivo. Pozneje smo ugotovili, da se je v njej odtrgala plastika, ki drži utež v smučki za pravo ravnotežje v zraku,« je pojasnil Stanežičan, ki bo čez teden dni praznoval 28. rojstni dan.



Po vrnitvi domov si je še enkrat oddahnil, da se je izšlo tako dobro. »V soboto me je po telesu še malo bolelo od padca, vendar je naš fizioterapevt Urban Jarc zelo dobro opravil svojo nalogo, tako da je bilo v nedeljo veliko bolje, kot sem mislil, da bo,« se je zahvalil in pristavil, da je v petek, ko se (še) ni ujel s posodobljeno letalnico Heinija Klopferja, na kateri bo prihodnje leto svetovno prvenstvo v poletih, že skorajda obupal. »Naredili smo analizo, si ogledali posnetke mojih skokov iz Willingena, tako da sem videl, kaj sem delal narobe. V nedeljo se je na srečo vse postavilo na svoje mesto in uspel mi je odličen nastop. Ker so drugo serijo odpovedali, se je zame razpletlo res super, čeprav bi si želel še enkrat skočiti, saj rad letim na velikankah,« je dejal Tepeš, ki se je s 3. mestom v skupnem seštevku povzpel na 18.



Če bi bilo po njegovem, bi na koledar uvrstil več preizkušenj na letalnicah. »Na njih se lažje približam vrhu. A sem vesel, ker mi gre v tej sezoni bolje tudi na 120-metrskih skakalnicah. Kadar ne delam napak, kot je bil to primer v nedeljo, sem lahko zelo blizu najboljšim, ko pa jih delam, sem lahko tudi zelo daleč od njih,« je razložil Jurij, ki bo proti Saporu, kjer bosta konec tedna naslednji tekmi za svetovni pokal, jutri odletel z novimi skakalnimi čevlji. Če pa se z njimi na treningu še ne bo znašel, bo imel za vsak primer s seboj tudi tiste iz prejšnje sezone. S privajanjem na časovno razliko v preteklosti ni imel večjih preglavic. »Na letalu si je treba urediti tako, da prispeš na Japonsko utrujen, tako da prvi večer ni težko zaspati. Pravijo sicer, da se težave z leti povečujejo, vendar pa tako ali tako nimam namena skakati do 60. leta,« je še v smehu sklenil Tepeš, ob katerem bodo na azijsko turnejo (Saporu bo sledila še olimpijska generalka v Pjongčangu) odpotovali tudi Jernej Damjan, Anže Lanišek, Anže Semenič ter bratje Cene, Domen in Peter Prevc.