Jernej je za zgled v šoli in na smučarski progi

KRANJSKA GORA – V Kranjski Gori v teh dneh brnijo snežni topovi, ki spreminjajo športno središče v smučarski center. Tega se veseli tudi 15-letni Jernej Slivnik, nadarjeni parasmučar in zgledni dijak jeseniške gimnazije. »Ko bo sneg v Kranjski Gori, bom lahko vadil doma,« se veseli Slivnik, ki v teh dneh dvakrat na teden s svojim trenerjem Romanom Podlipnikom odhaja na vadbo v Avstrijo. Drugače ne gre, Slivnik pa nadaljuje po začrtani poti, posvečen šoli in športu. »Vidi se, da trening prinaša napredek. Pri Jerneju je to zelo očitno, potrebujemo pa še več dela na snegu. Jernej ima obilo rezerv. Želim si, da je še naprej tako predan šolanju in smučanju,« o svojem varovancu pove trener Podlipnik, ki je vesel tudi zadnjih rezultatov. Minuli mesec je Slivnik nastopil na Nizozemskem na štirih slalomskih tekmah evropskega pokala, kjer je zasedel 11., 13., 15. in 21. mesto. Prizadevno delo se obrestuje. »Izjemno je bilo. Od takih mojstrov se lahko veliko naučim,« Jernej (v novi sezoni z novim monoskijem) veselo pove, kaj mu pomeni, da je lahko pred dvema tednoma vadil z japonsko ekipo na enem od avstrijskih smučišč.

