To je trener Štuhčeve povedal po njeni vrnitvi v smukaški vrh

CORTINA D'AMPEZZO – Cortina d'Ampezzo v italijanskih Dolomitih je danes gostila prvo izmed dveh tekem svetovnega pokala za alpske smučarke. Na sporedu je bil smuk, na katerem je slovenske barve odlično branila najboljša smučarka sezone v tej disciplini Ilka Štuhec. Mariborčanka je še petič v tej sezoni in v karieri stopila na stopničke v svetovnem pokalu.

S tretjim mesto so bili v taboru trenutno najboljše slovenske alpske smučarke več kot zadovoljni, še zlasti, ker gre za prvo uvrstitev na zmagovalni oder po poškodbi gležnja, ki jo je utrpela pred osmimi dnevi na kondicijskem treningu pred tekmovalnim koncem tedna v Garmisch-Partenkirchnu. »Škoda tiste napake v prehodu v malo bolj tehnični del. Malo je bila zadaj in se ni čisto izšla taka pozicija, kot smo želeli. Ostalo pa je opravila brez napak, napadalno, kar je super. To je bila Ilka, kot smo je vajeni, v najboljši izdaji,« je po preizkušnji dejal trener Štuhčeve Grega Koštomaj.

Zadovoljna je bila tudi šestindvajsetletnica: »Začela sem zelo dobro, čutila sem, da sem popravila tiste linije, ki sem jih želela iz treningov. Želela sem čim bolje odpeljati začetni del proge in to sem dobro naredila. Potem sem imela malo večjo hitrost in skočila dlje v tistem ovinku, kjer jih je kar nekaj 'pobralo' v zadnjih dneh. Bila sem kar daleč proč in sem čutila, da sem izgubila nekaj hitrosti. V nadaljevanju sem poskušala čim bolj tiščati, ohranjati oziroma pridobivati hitrost. Mislim, da mi je kar dobro uspelo, tako da sem zadovoljna z današnjim dnem.«

Za tem je spregovorila še o poškodbi, ki ji je na prejšnjih tekmah preprečila uvrstitvi pri samem vrhu: »Gleženj še ni čisto v redu, je pa bolje. Ko sem na startu in progi pozabim, da je bilo kar koli. Veliko bolje je kot prejšnji petek, ko se mi je to naredilo, ni pa najbolje, a bo to do konca sanirano v kratkem.«

Štuhčeva se je na progo Olympia delle Tofane danes spustila deveta po vrsti in že kmalu je bilo jasno, da bo upravičila vlogo favoritinje. Po tem, ko je bila na uradnih treningih na prvem in četrtem mestu, je svojo nalogo izjemno opravila tudi tokrat. Hitra je bila v zgornjem delu proge, kjer je imela že veliko prednost pred takrat vodilno Nemko Viktorio Rebensburg, po manjši napaki, zaradi katere je zašla iz idealne smeri, pa je izgubila nekaj časa, a v cilj vseeno pripeljala s prednostjo šestih stotink sekunde.

Za Štuhčevo je bilo mogoče spremljati še nastopa Italijanke Sofie Goggie in Švicarke Lare Gut. Italijanka se je odrezala še bolje in Slovenko ugnala za 42 stotink, najhitrejša smučarka dneva pa je bila Švicarka, ki je prišla do zmage s samo petimi stotinkami naskoka pred Goggio. Štuhčeva je tako osvojila izjemno tretje mesto in se še petič v sezoni povzpela na oder za zmagovalke.

V Cortini bo v nedeljo na sporedu še ženski superveleslalom, na katerem bo prva favoritinja za zmago Gutova, ki je dobila prve tri superveleslalome in lahko z novo zmago v skupnem seštevku prehiti vodilno Američanko Mikaelo Shiffrin, za katero zaostaja le še 30 točk.

»Zelo lepo je zmagati, v tem trenutku ne razmišljam o končnih seštevkih, ampak gledam le na naslednjo tekmo,« je bil prvi odziv Gutove, ki je dobila svoj prvi smuk v Cortini. Švicarka v posebnem smukaškem seštevku za vodilno Slovenko zaostaja 77 točk. Do konca sezone sta na koledarju svetovnega pokala še dva ženska smuka.

Povratnica po poškodbah ameriška smukaška kraljica Lindsey Vonn, ki je Gutovo za prvo zmago po 11-mesečni odsotnosti premagala na smuku v Garmisch-Partenkirchnu, je tokrat ostala brez uvrstitve. Rekorderka po številu zmag v Cortini je izgubila ravnotežje in padla natanko na istem zavoju kot na treningu. Vrglo jo je v zaščitno mrežo, a brez posledic, saj se je postavila na noge in je prismučala v ciljno areno: »Boli me hrbet, čutim tudi bolečine v roki, a za zdaj je vse v redu. Pred zavojem sem zavestno želela nekoliko zmanjšati hitrost, ampak mi je pobralo smučko in dejansko nisem več mogla ničesar narediti. Šlo je za mojo napako.«