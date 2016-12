To je po javnem opravičilu povedal Andrea Massi

»Škoda je narejena in oni se morajo opravičiti. Če bi jaz bil direktor in predsednik SZS bi rekel 'v tem trenutku se opravičujemo' in takoj dal odpoved.« Tako je pred današnjo novinarsko konferenco Smučarske zveze Slovenije (SZS) dejal Andrea Massi. Po njej, kljub javnemu opravičilu Tini Maze zaradi lapsusa, kot ga je poimenoval direktor (SZS) Jožko Križan , pa Massi ostaja neomajen. Za 24ur se je odzval: »Odrasel človek, ki je direktor, ne more povedati, da je bil lapsus, opravičujemo se – in gremo dalje. Tukaj gospod Križan govori še o besedi poziv, kar je velika napaka, tako da to opravičilo ni sprejemljivo.« Massi namreč vztraja, da je šlo zgolj za predlog.

Odvetnik Tine Maze oziroma njihove ekipe Damijan Trpin je pred kamerami povedal, da je Massi predlagal, da bi sponzorji pač prispevali znesek, ki ga je Andrea Massi ovrednotil na 15.000 evrov, nikoli pa da ni bilo govora o 90.000 evrih.

Massi meni, da bi nagrada za šampionko Tino Maze morala biti: »SZS zahteva, da dela za smučarsko zvezo, dajo pa nič.«