To je dokončna odločitev Jakova Faka

LJUBLJANA – »Zdi se, da smo v reakciji na primitivizem in 'zaplankanost' nato s konsenzom izrazili vso podporo biatloncu, ki bo na enem največjih globalnih dogodkov v letu 2018 zastopal barve Slovenije,« so zapisali pri OKS.

»Fak se vsem, ki mu izražate podporo, ga pozivate in prosite, naj si vendarle premisli, iskreno zahvaljuje. Žal svoje odločitve ne bo spremenil. To je treba spoštovati. V tem trenutku je nujno športniku zagotoviti mir in osredotočenost na treninge, saj je v zaključni fazi priprav za olimpijske igre,« so še sporočili iz slovenskega olimpijskega komiteja.

OKS in Val 202 sta si pred bližajočimi se igrami zamislila nov način interakcije s športno javnostjo. Za eno najbolj prestižnih nalog na igrah – nošenje slovenske zastave – bodo nosilca tako določili kar spletni uporabniki facebooka z glasovanjem med neposrednim spletnim prenosom, ki bo 29. januarja med 17. in 18. uro, torej tik pred uradno predstavitvijo slovenske olimpijske odprave.