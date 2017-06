Jasnič: Znižanje plač kot spodbuda

LJUBLJANA – Mariborska prireditev v ženskem alpskem smučanju za zlato lisico v sezoni 2020/21 ni edina tekma za svetovni pokal v Sloveniji, ki je (vsaj začasno) izpadla s koledarja Mednarodne smučarske zveze (Fis). Debelo so pogledali tudi planiški prireditelji, ko sprva na sporedu finala 2017/18 ni bilo petkove posamične preizkušnje na letalnici bratov Gorišek (23. marca). Po nekaterih podatkih naj bi jo pristojni preprosto pozabili uvrstiti na koledar, po drugih pa naj bi jo izpustili, ker naj bi bili skakalci utrujeni od naporne norveške turneje. Ko so to opazili odgovorni pri OK Planica, so takoj posredovali pri Fisu in dosegli svoje. Za nameček so – da si ne bi premislili – nagradni sklad petkove tekme povečali za 30.000 evrov in povrhu sklenili najboljšega v četrtkovih kvalifikacijah nagraditi s čekom za 5000 evrov. Predsednik planiškega prireditvenega odbora Drago Bahun je sicer na 53. redni seji izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije (SZS) predlagal, da bi presežek sredstev, pridobljenih na račun največjega športnega praznika na sončni strani Alp, prenesli na nordijske discipline oziroma klube, da se bo določen del denarja vrnil v skakalne programe, pa pričakuje tudi Ljubo Jasnič. »Lani smo za operativno delovanje SZS in reševanje likvidnosti prispevali več kot 200.000 evrov. Če drugega ne, si želimo, da se to vsaj kam zapiše, da bodo tudi naši zanamci seznanjeni s tem,« je poudaril prvi mož odbora in zbora za skoke in NK, ki bo s svojimi sodelavci za skakalce, skakalke in kombinatorce znova zagotovil proračun v višini okrog 2,2 milijona evrov. Od tega bodo klubom dodatno namenili še 100.000 evrov. Kar zadeva 10-odstotno znižanje plač strokovnemu vodstvu z glavnim trenerjem Goranom Janusom na čelu, je pojasnil, da so se za ta korak odločili zaradi slabših rezultatov v minuli zimi. »Po sezoni smo imeli odkrite in tudi ostre pogovore z vsemi člani reprezentance, na katerih smo si povedali vse, kar nam je ležalo na duši. Menim, da smo se odločili pravilno, ko smo trenerjem znižali plače, saj zdaj pri vseh opažam večjo zavzetost,« je razkril Jasnič in pripomnil, da si lahko vse odvzete odstotke povrnejo s kolajno na OI v Pjongčangu. »Glede na to, da imajo na voljo pravzaprav vse, kar jim srce poželi, menim, da je naša zahteva po odličju povsem upravičena.«