Janusu in trenerjem so znižali plače

Ponedeljkova seja izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije je bila zelo zanimiva, a lepo po vrsti. Šefi posamičnih panog v sklopu SZS so podali poročila o delovanju, najprej pa je udaril Ljubo Jasnič, ki je naznanil, da so razrešili strokovno ekipo za nordijsko kombinacijo. Pri smučarskih skokih pa je bila glavna novica, da se bodo trenerjem po dogovoru, ti se strinjajo s potezo, plače znižale za deset odstotkov. Skakalcem se bodo izplačali bonusi, v razmerju prihodkov in odhodkov panoge pa se pričakuje 300.000 evrov plusa. »Sezona je bila uspešna, a z olimpijskih iger leta 2018 bomo zahtevali kolajne,« je bil odločen Jasnič. Za alpsko smučanje je Iztok Klančnik navrgel, da so bistveno presegli uspehe iz preteklih let, tudi finančno so dobro delali. Lani so imeli na začetku sezone za 350.000 evrov neplačanih računov, zdaj je ta številka padla na 150.000. Pridobljenih sredstev je za 300.000 evrov več, finančni rezultat pa okoli ničle. Samo Štante je za deskanje povedal, da poslujejo racionalno, z manj denarja na razpolago, sezona pa je bila povprečna, niso dosegli uspehov preteklih sezon. Seveda tudi na rovaš poškodbe Žana Koširja, za katerega se tudi še ne ve, ali bo nastopil na OI v Pjongčangu. Biatlonci, raportiral je Marko Dolenc, so sezono končali s 60.000 evri denarnega priboljška v poslovanju. Teke, po Simonu Janu, žuli slabši nastop na SP v Lahtiju, so pa potrdili nadaljevanje sodelovanja z italijanskim trenerjem Stefanom Saraccom. S strokovnim vodstvom, Marko Gracer je strokovni vodja teka na smučeh, se je še treba dogovoriti, za šest odstotkov pa so dvignili prihodke panoge. A to ni bilo dovolj za pozitivno ničlo, bonusi trenerjem se ne bodo izplačali, tekmovalke pa imajo posebne odmene za odškodnino, denimo za osebne pokrovitelje na kapi.



Ne pijejo vode



Pri nerevidiranih računovodskih izkazih za leto 2016 je bilo izkazano, da je bilo na SZS za 12,088.000 evrov prihodkov in za 12,476.000 odhodkov. Presežek odhodkov nad prihodki, deficit, je 387.000 evrov. S poslovanjem v obdobju od 1. maja 2016 do 30. aprila 2017 je bilo ustvarjenih za 10,254.000 evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo 11,067.000. Deficit je 361.000 evrov. Na IO smučarske zveze so tudi razrešili direktorja družbe Center Pokljuka, d. o. o., namesto Mitje Valiča so imenovali Boruta Farčnika. Družba je namreč ustvarila izgubo 160.000 evrov. Center Pokljuka, lastnik hotela je SZS, se bo dokapitaliziral z 1,097.000 evri, v primeru bankrota pa so zastavljene nepremičnine, hipoteka v vrednosti dveh milijonov evrov. S tem bi bili denimo poplačani dolgovi SZS do Sberbanke.



Za konec, poleg tega, da je Petra Majdič vrnila mandat podpredsednice SZS, pa še to. Mednarodna smučarska zveza od 24. do 27. maja v Portorožu prireja koledarsko konferenco, Obala je nadomestno prizorišče od FIS namesto Prage, konference pa ne organizira SZS. Predsednik Enzo Smrekar je v luči gostoljubja in vnovične kandidature Planice za nordijsko svetovno prvenstvo organizacijske komiteje domačih prireditev svetovnega pokala pozval, naj prispevajo nekaj denarja, da bi domača zveza en večer gostila tuje funkcionarje. Stroški naj bi bili 13.000 evrov, s pogojem, da se pridobi za 13.000 evrov sredstev pokroviteljev. Slovenska turistična organizacija bi jih že dala 8000 do 10.000. »Tematika, kot je predstavljena na papirju, ne pije vode,« je poudaril Srečko Medven iz OK Vitranc. In res ne pije vode, na večeru pod okriljem slovenske zveze naj bi bilo namreč za 800 ljudi na voljo tudi 350 litrov piva, 200 vina in 210 litrov brezalkoholnih pijač. No, takole, mednarodni funkcionarski zajedavci bi pri nas spet brezplačno pili in jedli, Planica pa, po lobiranju, vedno ostaja brez SP v nordijskem smučanju.