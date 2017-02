Janus si želi srečo, nje kar polno vrečo

Najboljši slovenski smučarski skakalci so si po sobotni vrnitvi iz Južne Koreje vzeli nekaj časa še zase in za počitek. »Po tako dolgih in napornih potovanjih se je treba posvetiti tudi regeneraciji, poleg tega so imeli fantje veliko obveznosti z urejanjem tekmovalnih dresov. Na svetovnem prvenstvu se bodo namreč predstavili z novo kolekcijo,« je glavni trener naše izbrane vrste Goran Janus razkril pred davišnjim odhodom proti Lahtiju, kjer se bo jutri začelo že 51. nordijsko SP.



»Da bodo lahko dodobra preizkusili drese, se bomo v sredo udeležili že prvega uradnega treninga na srednji skakalnici,« je dal 46-letni Ljubljančan jasno vedeti, da tokrat v nasprotju s prejšnjim prvenstvom v Falunu, kjer so izpustili uvodni trening, ničesar ne bodo prepustili naključju. Na vrh zaletišča srednje naprave Salpausselkä se bodo tako že jutri od naših povzpeli Jernej Damjan, Anže Lanišek ter bratje Cene, Domen in Peter Prevc. Jurij Tepeš bo v Lahti pripotoval šele v nedeljo.



Lanišek je z odličnimi skoki v Pjongčangu, s katerimi si je zagotovil nastop na SP, prijetno presenetil selektorja. »Do petka, ko je bil zadnji rok za prijave, sem še držal prosto šesto mesto, vendar o tem nisem hotel govoriti na glas. Anže je izkoristil priložnost,« je pojasnil Janus, ki ne pričakuje (pre)hudega internega boja za štiri mesta v ekipi. »Glede na azijsko turnejo in zdajšnjo formo skakalcev bo hitro vse jasno.«



Na vprašanje, ali je pripravljenost fantov takšna, kakršno si je želel na začetku sezone, je po krajšem premisleku odvrnil, da si zmeraj želi imeti štiri reprezentante, ki bi bili najboljši med vsemi. »A tako daleč še nismo prišli,« je pripomnil in priznal, da bo Lahti, kjer bo posamično meril na uvrstitve do šestega, 15. in 30. mesta, moštveno pa med peterico, zanj in za celotno moštvo velik izziv.



»Toliko večji, ker tam še nismo stali na zmagovalnem odru. Vrh je širok, napravi v Lahtiju pa v primerjavi z drugimi v svetovnem pokalu najmanjši, tako da pričakujem zelo majhne razlike. Zato si ne bomo smeli privoščiti večjih napak,« je poudaril in opozoril na tamkajšnje pogosto spremenljive razmere, zaradi katerih bo treba imeti tudi srečo, najraje nje polno vrečo.



V Saporu je bil zelo vesel za najstarejšega od bratov Prevc, ki je slavil že 22. zmago v svetovnem pokalu. »Peter se sicer že nekaj časa dviguje in tudi spušča, a najpomembneje je, da je zraven,« je še dejal Janus, po čigar oceni je od šest do osem kandidatov za zmagovalni oder. Med njimi zagotovo vsaj en Slovenec. Ki pa ga (še) ni imenoval.



Namesto Murphyja bi raje Eola



Na novinarski konferenci so se predstavile tudi skakalke (proti Finski so že včeraj odletele Urša Bogataj, Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Maja Vtič) ter nordijska kombinatorca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik. »Glede na vse zdravstvene težave, ki smo jih letos že imeli, močno upam, da se nas Murphy ne bo več dotikal. Ker nimamo Janusa (v rimski mitologiji bog vrat in prehodov), bi si želeli pomoč dobrih bogov, predvsem vetra Eola,« je povedal selektor ženske vrste Stane Baloh in kot skrito željo za petkovo tekmo na srednji skakalnici (moški se bodo na njej merili v soboto) omenil kolajno.



Glavni trener kombinatorcev Igor Jelen tako visoko ne more pogledovati. »V Lahti odhajamo z dobro formo v skokih, kar dokazuje najboljši skakalni dosežek Jelenka na sobotni preizkušnji za celinski pokal v Planici. Na žalost je nato v teku padel in se zaletel v ograjo, zaradi česar je zdrsnil na deseto mesto. Čeprav je Marjanu tudi viroza pustila določene posledice, verjamem, da se lahko prebije med petnajsterico, kar je naš cilj,« je omenil Jelen.