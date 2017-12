Janus: Presenečenja so vedno možna

LJUBLJANA – »V zadnjem obdobju imamo novinarskih konferenc že skoraj več kot tekmovanj, zaradi česar je težko povedati kaj novega,« je Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Slovenski smučarski zvezi (SZS), včeraj nagovoril navzoče predstavnike sedme sile pred zadnjim druženjem pred odhodom skakalcev na prvi vrhunec zime – novoletno turnejo. Ob drugih mu je prikimal tudi Peter Prevc, minuli konec tedna s 16. in 14. mestom naš najboljši tekmovalec v Engelbergu. »Od prejšnjega tedna se ni veliko spremenilo. Moji skoki so boljši, uvrstitve pa bolj ali manj enake. Ne vem, verjetno se bo v tem slogu tudi nadaljevalo,« je 25-letni Gorenjec napovedal znamenito tekmovanje štirih skakalnic, za katero bodo zeleno luč s kvalifikacijami prižgali 29. decembra v Oberstdorfu.



»V Engelbergu smo se lahko znova prepričali, da so razlike med najboljšimi skakalci zelo majhne, tako da te – če narediš že majhno napako – ni več zraven.

Še prej se bodo slovenski skakalci med seboj pomerili na sobotnem državnem prvenstvu v Planici (z začetkom ob 10. uri). Morebitne zmage bi se najstarejši od bratov Prevc razveselil, ker je domača konkurenca čedalje hujša, vendar pa zaradi naslova prvaka – kot je pripomnil – na turneji še ne bi imel nikakršnega bonusa. Na prvem vrhuncu sezone ne pričakuje revolucije, zdi se, kot da se je že sprijaznil z dosežki okrog 15. mesta. Ob Petru imajo mesta v naši ekipi zagotovljena tudi Jernej Damjan, Anže Semenič in Žiga Jelar, ki je slovenskemu zastopstvu sedmo prenosljivo vstopnico za nastope med svetovno elito priboril z zelo dobrimi nastopi v celinskem pokalu. Preostalo trojico bo glavni trener Goran Janus določil po današnjem treningu na (novi) Bloudkovi velikanki, torej še pred državnim prvenstvom, ko si bo – tako je dejal – ustvaril celostno sliko. »Turneja je izjemno naporna in zahtevna, saj si kvalifikacije in tekme, ki potekajo po sistemu na izločanje, vrstijo kot po tekočem traku. Šli bomo iz preizkušnje v preizkušnjo, na sleherni pa me zanimajo uvrstitve do desetega mesta,« je razložil slovenski selektor in ponovil, da za novoletno turnejo prvič doslej ni določil nobenega cilja. Tudi zato ne, ker je konkretne (s kolajnami) zastavil za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v Oberstdorfu in olimpijske igre v Pjongčangu. »V Engelbergu smo se lahko znova prepričali, da so razlike med najboljšimi skakalci zelo majhne, tako da te – če narediš že majhno napako – ni več zraven. Z Nemci, Norvežani in Poljaki nekoliko odstopajo tri reprezentance, mi pa se borimo po najboljših močeh. Presenečenja so vedno mogoča,« je dal Janus vedeti, da bo na preizkušnjah od Oberstdorfa (30. decembra) prek Garmisch-Partenkirchna (1. januarja) in Innsbrucka (4. januarja) do velikega finala v Bischofshofnu (6. januarja) računal tudi na kakšen čudež.