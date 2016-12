Jansrud po stopinjah Maierja, Klinetu presenečenje ni uspelo

SANTA CATARINA – Norvežan Kjetil Jansrud je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v italijanski Santa Caterini. Drugo mesto je osvojil Avstrijec Hannes Reichelt (+ 0,60), Italijan Dominik Paris (+ 0,65) je bil tretji. Najboljši Slovenec Boštjan Kline (+ 1,55) je osvojil 13. mesto in kot edini Slovenec od štirih na startu prišel do točk.

Jansrud tako kot Ilka Štuhec med ženskami v smuku v tej sezoni v superveleslalomu še ne pozna poraza. Norvežan je zmagal še na tretjem superveleslalomu po vrsti, potem ko je v tej disciplini konkurenco pokoril tudi v Val d'Iseru in Val Gardeni

Ob Klinetu so bili startu še trije slovenski predstavniki, Klemen Kosi, Martin Čater in Miha Hrobat, ki pa so ostali brez točk.

Avstrijec Marcel Hirscher (633 točk), ki je danes zaostal za trideseterico, ostaja v vodstvu v skupnem seštevku svetovnega pokala, drugi Jansrud ima 151 točk manj. V superveleslalomskem seštevku ima Jansrud po treh tekmah polni izkupiček 300 točk.

Na progi Deborah Compagnoni bo jutri smuk, v četrtek pa bo na programu še alpska kombinacija s superveleslalomom in slalomom.