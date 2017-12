Jakov Fak pogleduje tudi proti zmagam

LJUBLJANA – Že bežen pogled na Jakova Faka pove vse. V primerjavi z zadnjima sezonama, ko so ga mučile zdravstvene težave, je zdaj precej mirnejši, saj se mu z dosežki v dozdajšnjem delu sezone svetovnega pokala v biatlonu le dviguje samozavest. Na preizkušnjah v Östersundu, Hochfilznu in Annecyju posamično ni bil slabši od 13. mesta, ima dve drugi mesti in eno tretje, tretji pa je tudi v skupnem seštevku. »Moram biti zadovoljen. Sicer nazadnje v Franciji nisem našel pravih občutkov, še posebno na strelišču ne. Ko pa na vse gledam kot na celoto, pa menim, da ni nobenega razloga, da za nadaljevanje sezone ne bi bil optimističen. Če sem zdrav, sem sposoben osvojiti mesto na stopničkah, če bi malce še prispeval pri teku in streljanju, pa sem sposoben tudi zmagati,« pojasnjuje udarni slovenski biatlonec. »Za dobro streljanje je potrebna neka samozavest, ta pa se ustvari z nastopi. No, 92 odstotkov pa je visoka raven zadetih tarč v dozdajšnjem delu sezone. Na temelju tega lahko tudi začnem streljati hitreje, kot sem do zdaj. Sicer pa sem vesel, da lahko spet tekmujem. Pred letošnjo prvo tekmo svetovnega pokala sem imel prvič v življenju celo nekaj strahu. Pred sezono sem imel namreč bolj skromne cilje, bil sem malce skeptičen. Če bi prvo tekmovalno triado končal kot 15. v skupnem seštevku, bi bil že zadovoljen,« je Mrkopaljčan spregovoril o tekmovalni tremi v Östersundu.

»Ne počutim se kot one man band, sem multipraktik.

»Z olimpijskimi igrami pa se ne obremenjujem, upam, da bom ostal zdrav, olimpijske medalje pa si seveda želim (bron iz leta 2010 za Hrvaško že ima, op. p.). Januarja sta v svetovnem pokalu na sporedu tudi dve štafetni preizkušnji. Želim si, da čim prej izpolnimo olimpijsko normo v štafeti za olimpijske igre v Pjongčangu.« No, novo športno rojstvo Jakova Faka pa gre, ob zdravju, za kar trkamo na les, očitno pripisati tudi ponovnemu sodelovanju s trenerjem Urošem Velepcem, sicer vadbenim šefom ukrajinskih biatlonk. Torej dvakratni svetovni prvak ni pod taktirko glavnega slovenskega trenerja Tomaša Kosa. »Ne počutim se kot one man band, sem multipraktik,« je slikovito pojasnil položaj. Prizorišče zadnjega svetovnega pokala je bil Annecy-Le Grand-Bornand, ko je bil Fak nazadnje tam, pa se je zastrupil s hrano. To še vedno ne gre v račun domačemu zvezdniku Martinu Fourcadu, ki rad navrže, da to v Franciji, gastronomski deželi, ni mogoče. Zato je Jakovu tudi odvrnil, da bo letos s seboj iz Slovenije pripeljal tudi hrano. »S hrano sem se zastrupil pred olimpijskimi igrami v Sočiju, očitno tam ne pomivajo posode. Letos smo zato s seboj pripeljali kuharja in hrano, vodo pa smo uporabljali njihovo,« je Fourcadu žogico vrnil naš biatlonski as, ki o Norvežanu Johannesu Thingnesu Bøju, od letošnjih osmih posamičnih tekem jih je dobil kar pet, štiri zapored, meni, da je v tem trenutku tekaško neverjeten, a da bo na koncu pretehtala zelo trdna psiha Martina Fourcada.