Jakov Fak bi deskal na valovih

POKLJUKA – Pravimo, da je najpomembnejša stvar zdravje, a materialna plat sodobnega življenja zasenčuje to človekoljubno razmišljanje. Tisti, ki mu je na prvem mestu zdravje, pa je gotovo Jakov Fak. Zadnji dve biatlonski sezoni sta bili zaradi zdravstvenih težav zanj izgubljeni, za novo zimo pa je potrkal po lesu in se pod vodstvom starega trenerja Uroša Velepca napotil športnim izzivom naproti.

Jakov Fak se je lahko na predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije na Pokljuki sprostil v družbi dekleta Matee in hčerkice Mile.

No, Velepec vadi ukrajinske biatlonke, zato je imel Jakov Fak zaradi treningov z njimi nekaj zanimivih opazk. »Ukrajinke zelo dobro streljajo, trening z njimi je bil zame le plus. Ni me strah takšnih preizkušenj, vedno sem za izziv. Prideš pač do neke ravni, da greš nekam, kjer te lahko še bolj izzovejo. Če si v nekem okolju, ki je boljše od tebe, imaš dve možnosti: ali obupaš ali pa se toliko potrudiš, da napreduješ in ga premagaš. Precej bolj sem nagnjen k drugi možnosti, to je zame neki zagon. Tako je bilo, ko sem iz hrvaške prišel v slovensko ekipo, tako bi vedno hotel naprej,« je biatlonec iz Gorskega kotarja po filozofsko opisal osebna gledišča.

»Zaradi slabe izkušnje v zadnji sezoni, seveda predvsem z zdravjem, sem pri letošnjih pričakovanjih in ciljih precej bolj skromen. Najprej moramo decembra v svetovnem merilu videti, kje smo, šele nato se lahko pogovarjamo za naprej. Namreč, priti moramo do nekega znanja, zdaj smo tukaj, na tej točki, lahko storimo skok naprej ali pa tudi ne. Če si samozavesten, lahko odstreliš ali odtečeš povsem drugače, saj je glava tako ali tako vedno največji motor vsega. Zdravje pa je za zdaj perfektno,« je, kot smo že omenili, Fak zdravstveno potrkal ob les.

Verjame Velepčevemu programu

V preteklih dveh sezonah je vadil pod vodstvom slovenskega šefa trenerjev Tomaša Kosa, zdaj pa je spet pod Velepčevim okriljem. »Vedno so določene razlike v trenerskih programih, ti se tudi prilagajajo položaju. Lani sem bil vso sezono bolan in tudi temu smo prilagodili program treninga. Za zdaj je vse v redu, program izpolnjujemo tako, kot je začrtan. Verjamem, da ima Uroš zelo dobro načrtovano, kako realizirati celotno zadevo. To pa je denimo tudi že takšen nivo, da tu zaradi zdravstvenih bojazni ni nekega prostora za kompromise pri vadbenem programu,« se zaveda Mrkopaljčan.

Sezona biatlonskega svetovnega pokala se bo sicer začela na tradicionalnem uvodnem postajališču, švedskem Östersundu, in sicer od 27. novembra do 3. decembra. »Uvodne tekme bodo kazalnik forme za tisto obdobje. Tekme na Norveškem dva tedna pred sezono bodo pomembne tudi zato, ker se da v 14 dneh določene stvari še popraviti. Verjamem, da bom že na Norveškem na precej visoki ravni, a niti te tekme niso garancija, da če zmagaš tam, boš tudi v svetovnem pokalu,« razmišlja med drugim dvakratni svetovni prvak, na 20 km in v preizkušnji s skupinskim startom, in še za hrvaške barve bronasti na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru. Tam je v sprintu na četrto mesto potisnil slovenskega biatlonca Klemna Bauerja. Pravšnji rezultati v svetovnem pokalu bi bili seveda prava popotnica za OI v Pjongčangu naslednje leto, namreč zato, da se v Južno Korejo pride z dobrimi občutki. »Tako, lažje je, če imaš zgrajeno samozavest, za seboj dobre rezultate in si potem, bi rekel, na valu, kakor pa da si bil prej vedno v neki turbulenci, pa moraš nato iz nje izplavati in še splezati na val,« je bil v deskarskem žargonu barvit 30-letni Jakov Fak, ki se je na predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije na Pokljuki od sedme sile lahko odpočil in se sprostil v družbi dekleta Matee in hčerkice Mile.