Italijansko-francoska prevlada v Kitzbühelu, Kline 27.

KITZBÜHEL – Italijan Dominik Paris je osvojil prestižno zmago na slovitem Streifu. Drugo in tretje mesto je pripadlo Francozoma; Valentin Giraud Moine je zastal 21 stotink, Johan Clarey za 33 stotink sekunde. Četrto mesto je osvojil Italijan Peter Fill. Najboljši Slovenec je bil Boštjan Kline 27.

Na startu so bili štirje Slovenci. Rok Perko (+ 2,05) je za sedem stotink sekunde na 33. mestu zgrešil trideseterico, Martin Čater (+ 2,40) in Klemen Kosi (+ 2,67) sta pristala na 39. in 41. mestu. Andrej Šporn, ki se je pred sedmimi leti z drugim mestom kot edini Slovenec doslej zavihtel na stopničke na smukih s Petelinjega grebena, je zaradi udarca v koleno, posledici padca na treningu, izpustil tekmo.