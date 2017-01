Ilkin pokal za Malo lisico

MARIBOR – Zlata lisica je uspešno pod streho, organizatorji 53. tekme za svetovni pokal na Mariborskem Pohorju so si oddahnili, pretiranega počitka pa ne bo. V Mariboru bi radi naredili tudi kaj za mlade upe. Zato bo Akademski smučarski klub Branik tudi na pobudo staršev mladih smučark in smučarjev med 26. in 29. januarjem priredil veliko mednarodno tekmovanje Little Fox Race za smučarke in smučarje mlajših kategorij (U8, U10, U12, U14 in U16). Na Štajerskem ne skrivajo, da bi radi imeli največje mednarodno smučarsko tekmovanje v Sloveniji tudi za mlade upe. Na uvodni izvedbi bi radi gostili okoli 300 mladih smučark in smučarjev. Pred dnevi so šla vabila na naslove smučarskih klubov v Italiji, Avstriji, Češki, Slovaški, na Poljskem, Hrvaškem, v Bolgariji, Romuniji, Srbiji, BiH, Makedoniji in Črni gori. »Alpski smučarski klub Branik Maribor se je z novim imenom in novo vnemo lotil celostnega razvoja smučarskega športa na Pohorju. Pobuda za prireditev je prišla od staršev naših tekmovalcev, ki so stopili skupaj in si upali narediti velik korak k realizaciji tega projekta. Zagotovo je od »male« do Zlate lisice še vedno en velik korak. Toda če mladim smučarjem v Mariboru česa ne manjka, so to primerne proge in smučarski vzorniki kot Ilka, Boštjan in Klemen, ki so nekoč prav tako začeli v Branikovem podmladku,« dogodek pod Pohorjem napoveduje Boštjan Tancer, predsednik ASK Branik. Pomembno podporo tekmovanju je dala tudi v tem hipu najboljša smukačica na svetu Ilka Štuhec. Iz bogate zbirke je odstopila enega svojih največjih pokalov in ga namenila za prehodno lovoriko. »Little Fox bo za vse otroke zagotovo lepa izkušnja in velika motivacija za naprej, ki je v garaškem športu, kot je smučanje, včasih nujna. Da Pohorje ponuja prav vse potrebno za odlično izpeljavo takšne prireditve, vemo vsi,« je še pristavila Štuhčeva.



Uradno odprtje bo zaznamovala slikovita smuka z baklami. Zabavno bo tudi na nočni tekmi s poki, ki se je bodo udeležile znane maskote – od košarkarskega Lipka do bančnega DinDina, glavno besedo in vlogo pa bodo na tej revijalni tekmi imeli trenerji, ki se bodo merili tudi med sabo. Osrednji tekmovalni dan bo v soboto, ko bo na sporedu veleslalom, nedelja pa bo minila v znamenju ekipne tekme. Organizatorji bodo poskrbeli, da bo vsak udeleženec prejel medaljo, video z osebnim nastopom in spominski pulover. V Mariboru (pri projektu pomaga tudi agencija Zadrga) verjamejo, da bodo tekmovanje zaključili v zelenih številkah, prihodek pa bo šel za nakup novega kombija.