Ilka znova napovedala super uspešen vikend

Za vodilno smukačico sezone Ilko Štuhec so naporni tedni. Najprej ji je z zaplembo smuči zapretil in zagrenil življenje zdaj že nekdanji zunanji sodelavec njene ekipe in inovator Mojmir Flisek, potem je sledila še nerodna in nesrečna poškodba desnega gležnja. Vajeni, predvsem pa razvajeni od njenih dobrih izidov smo bili kar malce razočarani, ker ji nazadnje v smuku ni šlo kot na začetku sezone. Po treh zaporednih zmagah je bila Ilka, pogojno zapisano, le osma in peta, konkurenca pa se ji je približala. Toda čas celi vse rane. Tudi v primeru Ilke, ki je v minulih dneh dokazala, da so zdravstvene težave preteklost. Tako s smučmi kot z gležnjem, ki mu je dobro del počitek. Predvsem zato je Štuhčeva izpustila torkov veleslalom in hranila moči za vikend hitrih disciplin v Cortini d'Ampezzo. Do četrtka sploh ni stopila na smuči, ampak se je prepustila terapiji, ki jo je izvajala Anja Šešum, kinezologinja in članica njene zasedbe. Da so v ekipi ravnali prav in da so težave preteklost, je Mariborčanka potrdila v četrtek in včeraj na uradnih treningih na 2660 metrov dolgi progi.



Za dvig samozavesti



Na prvem treningu pred današnjim smukom in jutrišnjim superveleslalomom je bila najhitrejša. Pet stotink sekunde je zaostala vodilna smučarka prejšnje sezone, Švicarka Lara Gut, tretja pa je bila Američanka Lindsey Vonn, ki je za Štuhčevo zaostala za 22 stotink. Včeraj je zmaga na treningu pripadla Italijanki Vereni Stuffer, Štuhčeva je na četrtem mestu za njo zaostala za 52 stotink sekunde, drugi čas je dosegla Švicarka Lara Gut (+0,05), tretjega pa še ena domačinka, Sofia Goggia (+0,34). »Dobra vožnja na treningu je vsekakor dobrodošla za dvig samozavesti in občutek za progo. A vedeti moramo, da je tekmovalnost na tekmi na popolnoma drugi ravni. Za del proge, kjer sem spremljala Ilko, vem, da je še nekaj prostora za napredek. K temu stremimo in vsako tekmo jemljemo kot samostojno,« je nastop svoje hčerke ocenila Darja Črnko, ki skrbi za smuči in pomaga glavnemu trenerju Gregi Koštomaju. V Cortini je Ilka nastopila že enajstkrat, petkrat je prišla do točk, najvišje je bila uvrščena lani (13. mesto v superveleslalomu). V smukaškem seštevku ima 117 točk naskoka pred prvo zasledovalko Laro Gut, na tretjem mestu je Sofia Goggia, ki za Mariborčanko zaostaja 157 točk. Če bo razplet ugoden, če si Štuhčeva nabere 200 točk naskoka pred konkurenco, se lahko že danes razveseli malega kristalnega globusa za zmago v smukaškem seštevku. Ob takšni Ilki niti to ni nemogoče.





Ganong presenetil, Kline odstopil



Alpski smučarji so te dni v Garmisch-Partenkirchnu. Včerajšnji smuk je presenetljivo dobil Američan Travis Ganong, drugi je bil Norvežan Kjetil Jansrud (+0,38), tretji pa Italijan Peter Fill (+0,52). Najboljši slovenski smukač Boštjan Kline je odstopil tik pred merjenjem zadnjega vmesnega časa, brez uvrstitve je ostal tudi Martin Čater. Klemen Kosi je bil 30., Rok Perko pa 43. Tekmo na zloglasni progi Kandahar sta med drugim zaznamovala grda padca Američana Stevena Nymana in Francoza Valentina Girauda Moina, odstopil pa je tudi prvi favorit za zmago, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Danes je na sporedu še en smuk, jutri pa veleslalom.