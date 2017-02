Ilka zbrano v ciljno ravnino mega sezone

Po koncu svetovnega prvenstva v St. Moritzu je imela svetovna prvakinja in najboljša smukačica v svetovnem pokalu Ilka Štuhec precej obveznosti, a je z njimi opravila stoično in z nasmehom na ustih. Profesionalka pač. Izbrana je bila tudi za športnico leta v Mariboru, kjer so ji pripravili spektakularen sprejem. »Lepo je bilo videti, da mi ljudje stojijo ob strani,« se je Štuhčeva po vrnitvi v domovino razveselila podpore in čestitk, ki so deževale z vseh koncev in krajev. Rajanju pa se ni povsem predala. Ve, da sezone še ni konec, pred njo je še več bitk, v katerih mora vzeti, kar ji pripada. Ne nazadnje je garala, da bi od prve do zadnje tekme rivalkam mešala štrene, ne pa da bi v ciljni ravnini morda iz takih ali drugačnih razlogov popustila. To ne bi bila Ilka, kakršno poznamo. »Kolajno sem obesila na steno in gremo naprej,« je jasna in odločna Mariborčanka, ki bo od danes do nedelje lovila svoj prvi mali kristalni globus. Švicarski smučarski center Crans Montana gosti dve kombinaciji (danes in v nedeljo), jutri pa bo na sporedu še superveleslalom.



V letošnji sezoni je bila na sporedu ena kombinacija. V Val d´Iseru so zmaga in 100 točk pripadli ravno Štajerki, ki zato vodi v posebnem točkovanju za mali kristalni globus, prejemnica tega pa bo znana v nedeljo. Za ovratnik ji diha aktualna kombinacijska svetovna podprvakinja, Švicarka Michelle Gisin, s tretjega mesta pa se z vrhom spogleduje tudi Italijanka Sofia Goggia, ki je bila, tako kot Ilka, velika osmoljenka v tej disciplini na svetovnem prvenstvu. Mali kristalni globus bi bil lep obliž na rano, ki je nastala po Ilkinem odstopu na največji temi sezone. Kristala se ne bi branila. »Ta boj poteka že vse leto. Zdaj ni na novo. Ne razmišljam o tem, temveč bom vedno vzela tekmo kot tekmo, se na vsako posebej osredotočila, poskusila pokazati vse, na koncu pa bomo videli, kako in kaj,« Štuhčeva poskuša odmisliti, da imata tekmi v kombinaciji dodatno težo.



Pa tudi jutrišnji super G bo nekaj posebnega. Po štirih od sedmih tekem najbolje kaže Lari Gut, ki ima 300 točk, na drugem mestu je Tina Weirather (256), tretja pa je Ilka (190). Gutova je zavoljo nesrečne poškodbe na kombinaciji na svetovnem prvenstvu že končala sezono, zato je tudi Ilka legitimna kandidatka za mali globus. »Pokazati si želim dobre vožnje. Vem, da sem sposobna, to ni več skrivnost,« Ilka umirja smuči, če bo dobro nadaljevala sezono (do konca je še 11 tekem), pa se ji obeta celo medalja v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pri tem najbolje kaže Američanki Mikaeli Shiffrin, ki je zbrala 1203 točke, sledijo ji že odpisana Gutova (1023), Goggieva (789) in naša Ilka (785). Sezona se bo končala 19. marca. Naj se že začne ta veseli mesec delitve kristala in medalj!





Guay v slogu prvaka



Moški del karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju je ta konec tedna v Kvitfjellu na Norveškem, kjer sta danes in jutri na programu smukaški preizkušnji, v nedeljo pa še superveleslalom. Na včerajšnjem treningu je bil najhitrejši svetovni superveleslalomski prvak Erik Guay, ki je bil za stotinko sekunde hitrejši od Avstrijca Hannesa Reichelta, tretji je bil Francoz Brice Roger. Med Slovenci je bil najboljši Rok Perko, ki je imel 32. čas, za najhitrejšim je zaostal dve sekundi in štiri stotinke, Klemen Kosi je bil 34. (+2,18), Boštjan Kline 39. (+2,42), Martin Čater pa 48. (+2,83).