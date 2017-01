Ilka z zmago in 3. mestom napovedala kolajno na SP

CORTINA D'AMPEZZO – Dober teden pred začetkom svetovnega prvenstva v St. Moritzu je najboljša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec konkurenci še enkrat nagnala strah v koristi, sebi pa je dokazala, da je sposobna velikih in odmevnih dosežkov. Iz Cortine d ´Ampezzo se vrača z zmago v superveleslalomu ter tretjim mestom v smuku. Zdaj je jasno, da je poškodba gležnja preteklost. Štuhčeva je na četrtem superveleslalomu sezone prišla do sploh prve zmage v tej panogi v svoji karieri. Zdaj se lahko pohvali s prvim mestom v treh disciplinah (smuk, super G, alpska kombinacija), letos pa se je še šestič zavihtela na oder za zmagovalke. Mariborčanka je včerajšnji superveleslalom začela s številko ena, s progo je opravila suvereno. Občutno prednost si je nabrala v spodnjem delu, ko so do izraza prišle njene smukaške veščine. Vnovič je dobro izkoristila startno številko. Štuhčevi se je na progi za super G najbolj približala Italijanka Sofia Goggia, ki je s številko 20 zaostala za 31 stotink, čeprav je imela na zadnjem merjenju vmesnega časa še 16 stotink zaostanka. Do cilja je odpeljala slabše in si nabrala skoraj pol sekunde zaostanka. Na tretjem mestu je bila Avstrijka Ana Veith, ki se je na stopničke zavihtela prvič 22. marcu 2015, ko je zmagala na veleslalomu v Meribelu. Verjetno bi bil vrstni red pri samem vrhu drugačen, če bi do cilja prišla Švicarka Lara Gut, ki je zmagala na uvodnih treh superveleslalomih sezone. Tudi tokrat je bila izvrstno na progi s številko sedem. Prednost pred Ilko je rasla iz metra v meter, pred zadnjo strmino je imela 78 stotink naskoka. Na Ilkino srečo je Švicarka zajela eno od vratc in odstopila, v cilj pa prišla z bolečinami. Kako resna je njena poškodba, še ni jasno.

