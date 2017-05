Ilka Štuhec zavzeto vadi, kolajna na OI ni edini cilj

Prva dama slovenskega smučanja Ilka Štuhec se zaveda, da se na lovorikah ne sme zaspati. Tudi zato je s člani svoje ekipe že krepko zavihala rokave in zastavila delo za novo sezono. »Trening v Avstriji je del načrta, ki smo si ga zastavili. Izkoristili smo še zadnji spomladanski sneg za priprave. Razmere za delo so bile solidne,« je povedal trener druge smučarke v minuli sezoni svetovnega pokala Grega Koštomaj. Ilkina ekipa je dvanajst dni preživela na tirolskem ledeniku Kaunertal, danes pa se vračajo domov. »Trenirali smo vse panoge, poskušamo še ukvarjati tudi s tehniko. Ker smo imeli možnost, smo del vadbe posvetili tudi smuku,« je nadaljeval Koštomaj. Gneče na ledeniku ni bilo, z Ilko je bila na smučišču še ruska ženska ekipa, pa nekaj otroških in mladinskih selekcij. Štuhčeva se je lahko v miru posvetila vadbi, saj pri opremi drastičnih sprememb ni bilo. Je pa minuli teden dobila novo pošiljko materiala od švicarskega podjetja Stökli, ki skrbi, da mariborski raketi česa ne manjka.



Po kratkem oddihu v aprilu se je zasedba svetovne prvakinje v smuku spet zbrala lačna dokazovanja in z željo po novih uspehih. »Malce smo bili drug brez drugega. V minulih dneh pa smo že bili na pravih delovnih obratih, sezona je v naših mislih. Evforije ni, baza je dobra, lanska sezona pa potrditev, da delamo prav. A se v isti sapi zavedamo, da začenjamo z ničle,« Koštomaj potrdi, da po super lanski sezoni v ekipi Ilke Štuhec niso poleteli, ampak ostajajo trdno prizemljeni, čeprav imajo v ekipi najboljšo smukačico sezone in drugo najboljšo smučarko na zemeljski obli. Da mislijo resno, so svojo ekipo še okrepili. Po novem je v delo vključen Luka Križaj, ki ga je Koštomaj pohvalil. V aprilu in maju se je izkazal, svoje naloge opravlja zelo vestno.



Junij in julij bosta rezervirana za fizično pripravo, tudi to pot bo zanjo poskrbel Marko Borko, Štuhčevo pa čaka razgibano, a naporno delo. Potem bo šla šampionesa avgusta spet na sneg, sprva v Evropi, potem sledi odhod v Čile, kjer bo 30 dni, vnovič bo trenirala s slovensko moško smukaško reprezentanco. Omenjeno sodelovanje je lani obrodilo sadove. Tega se Koštomaj in ekipa nadejata tudi letos, ko je na sporedu olimpijska sezona. »Programa ne menjamo, zaupamo v ustaljene in preverjene zadeve. Smo pa v športu, ki je precej odvisen od narave in vremena. Lani smo dobro sodelovali,« napol v šali pristavi Koštomaj, ki opozarja, da olimpijske igre le ne morejo biti edini cilj, na katerega bi se osredotočili. »Težko je, da bi nekdo rekel, da bo ravno na olimpijskih igrah v najboljši formi, prej in potem pa ne pokaže nič. Res je, zgodi se presenečenje. Mi ciljamo na dobro sezono in da takšni pridemo na olimpijske igre, kjer nas v dveh tednih čaka več tekem. Predvsem si želim, da Ilka ostane zdrava,« nadaljuje Koštomaj, ki o ciljih v sezoni še ne govori na glas, a je jasno, da jih po izjemni beri v sezoni 2016/17 (sedem zmag, naslov svetovne prvakinje in 13 uvrstitev na oder za zmagovalke) mesta okoli 20. ne bodo zadovoljila.