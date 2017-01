Ilka Štuhec z novimi stopničkami!

CORTINA D'AMPEZZO – Švicarka Lara Gut je zmagovalka smuka za svetovni pokal v italijanski Cortini d'Ampezzo, na drugem mestu je pristala Italijanka Sofia Goggia, tretje mesto pa je osvojila trenutno najuspešnejša slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec, ki pred zadnjima dvema smukoma v sezoni v Jeongseongu in Aspnu ohranja tudi vodstvo v posebnem smukaškem seštevku.

Šestindvajsetletna Mariborčanka, ki si je pred preizkušnjama v Garmisch-Partenkirchnu na kondicijskem treningu zvinila gleženj, je znova prišla v pravo formo ter odpeljala svoj daleč najboljši smuk v Cortini. To so za Štuhčevo še pete stopničke v karieri, potem ko je zmagala na prvih treh smukih v sezoni, na obeh v Lake Louisu in Val d'Iseru, nato je bila peta v Zauchenseeju, na smuku v Garmisch-Partenkirchu pa osma. V tej zimi je zmagala tudi v alpski kombinaciji v Val d'Iseru.

Štuhčeva je bila zelo dobra že na obeh treningih, na prvem je dosegla najboljši čas, na petkovem pa četrtega. Svoj še šesti smuk na tem prizorišču v Dolomitih je začela s startno številko devet ter se pogumno pognala na smukaško progo, kjer je bila doslej na smukih najboljša lani, ko je zasedla 17. mesto. Ob prihodu v cilj je prevzela vodstvo, nato pa sta jo prehiteli le dve tekmovalki.

V Cortini d'Ampezzo bo v nedeljo na sporedu še superveleslalom. Pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu sledi le še torkova mestna paralelna tekma v Stockholmu.