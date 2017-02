Ilka Štuhec v St. Moritz po medaljo, visokih ambicij ne skriva Ana Drev

Na prihajajočem svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju bodo slovenske barve zastopale Ana Drev, Maruša Ferk, Ilka Štuhec, Meta Hrovat, Ana Bucik in Tina Robnik. Za ženskim delom slovenske odprave je dobra sezona, ki hrabri, hkrati pa veliko obeta tudi pred začetkom 44. svetovnega prvenstva v mondenem švicarskem smučarskem središču St. Moritzu. »Za Ilko vsi vemo, da gre v Švico po visoke rezultate,« je bil jasen in direkten Peter Pen, vodja moške ekipe za hitre panoge. Tudi Ilkinemu someščanu gredo zasluge, da se Štuhčeva tako dobro znajde na smukaških progah v tej sezoni, saj je del priprav na južni polobli opravila kar s fanti. Pridobila je dobro osnovo, potem pa pod taktirko trenerja Grege Koštomaja dodala finese. Tudi to zelo kakovostno in učinkovito. Štuhčeva odhaja na svoje tretje svetovno prvenstvo. Prvič je na njem nastopila leta 2013 v Schladmingu, drugič pa pred dvema letoma Vailu. Prav s premiere v Avstriji izvira tudi njen najboljši rezultat – na superveleslalomu je bila šesta. Tokrat je takšen dosežek ali podoben ne bo zadovoljil. Le zakaj bi jo, ko odhaja na svetovno prvenstvo kot vodilna smukačica sezone, zmagovalka edine kombinacije v sezoni, za nameček pa tudi zmagovalka zadnjega superveleslaloma pred svetovnim prvenstvom. »Mogoče me kdaj res še zanese, da pomislim, da bi pa kar morala zmagovati. A mi je hitro jasno, da ni nič podarjenega. Vsi začnemo na vsaki tekmi z ničle, na dan tekme pa je treba dati in pokazati vse,« je jasna Mariborčanka. Za nameček so se v Ilkini ekipi ognili dodatnemu psihološkemu pritisku (za njeno psihološko pripravo skrbi Tanja Kajtna) in se pred prvenstvom sploh niso vrnili domov, ampak so ostali v Italiji. Štuhčeva si je najprej dobro odpočila, kinezologinja Anja Šešum je opravila še nekaj terapij za njen načeti gleženj. Ostalo je še dovolj časa, da je Ilka tudi kakovostno trenirala pod taktirko trenerje Koštomaja.



Previdne napovedi



Medtem ko je vadila pri sosedih, je bila ekipa za tehnične panoge v Kranjsko Goro. »Domačini so nam pripravili super progo, tudi polili so jo. Lahko smo trenirali zelo dobro, za kar smo jim zelo hvaležni,« šef ženske vrste Denis Šteharnik ni pozabil pohvaliti gostiteljev na Gorenjskem. Ker se je vreme malce pokvarilo, bo vmes ženska vrsta vadila še v Avstriji, del ekipe nastopa še na evropskem pokalu v francoskem Chatelu. Poleg Ilke bosta prvi na prvenstvo odšli Ana Bucik in Maruša Ferk. »Dekletom ne bi rad nalagal dodatnega bremena z napovedovanjem odmevnih rezultatov. Vem pa, da bomo lahko zadovoljni z izidi, če bodo z zavoji opravila tako, kot najbolje znajo,« je diplomatsko napovedal Šteharnik, ki se zaveda, da je svetovno prvenstvo letošnji vrhunec sezone.



Lovi zadnji vlak



Na svoje sedmo svetovno prvenstvo odhaja 31-letna Ana Drev, ki je bila najvišje uvrščena v Schladmingu, pred štirimi leti je bila 10. Tokrat si želi več. Veseli dejstvo, da se zaveda, da lahko to preseže. »Od tekme Zlata lisica v Mariboru čutim, da se forma dviguje, smučam bolje. Počutim se dobro, vstopila sem v zadnji del priprav. Dala bom vse od sebe, da to formo potrdim in izkoristim v St. Moritzu. Letos sem bila stalno med deseterico. Na prvenstvu napovedujem popoln napad. Zmorem višje, tudi med tri,« se Drevova tudi zaveda, da je to morda celo njeno zadnje prvenstvo, v tako dobri formi pa na tako pomembni tekmi še ni bila. Če bi bil izid dober, bi dobila tudi novih moči in volje, da kariero podaljša do olimpijskih iger v Južni Koreji.



V slalomu bodo oči uprte v 23-letno Novogoričanko Ano Bucik, ki je v tej sezoni popravila vožnjo na strmini. Z dobrimi nastopi pa se je kot 12. slalomistka sezone zasidrala med elito v tej tehnični panogi. »Na svetovnih prvenstvih so možna presenečenja,« pravi Ana, ki si želi, da bi sama pristala v rubriki pozitivnih presenečenj. Četrtič bo na svetovnem prvenstvu nastopila tudi 26-letna Maruša Ferk, ki se po šestih letih vrača na svetovna prvenstva. Do zdaj se je najvišje zavihtela v kombinaciji – leta 2011 je bila deveta, dve leti poprej 10. Tudi tokrat stavi bolj ali manj vse na kombinacijo, upajoč, da je kvoto smole v tej sezoni že izpolnila. »Na prvih tekmah so bili spodbudni rezultati, a sem si želela še več. V Zagrebu mi je ušla zelo dobra uvrstitev, potem sta prišla na vrsto Maribor in Flachau. Te tri tekme so bile pomembne zame, predvsem zaradi finala marca v slalomu. Žal ni šlo vse po načrtih, a lahko rečem, da sem prepričana, da smučam dobro. Potem sem se osredotočila na hitre discipline, da se malo oddahnem od teh hitrih zavojev. Po zadnji tekmi sem pristala v bolnišnici. Za naprej moram gledati pozitivno, ti udarci me ne smejo potreti. Včasih sem tudi preveč stroga sama do sebe. Sezone še ni konec, vse se da še rešiti. Na svetovnem prvenstvu lahko pokažem tisto, kar znam,« je odločna Ferkova.



Drugič bo na svetovnem prvenstvu startala tudi Tina Robnik, ki je letos pridno zbirala točke svetovnega pokala. Velik napredek je pokazala v veleslalomu, kjer je na sedmih tekmah petkrat pristala med prvo trideseterico. Moška reprezentanca premore pet debitantov na svetovnem prvenstvu, v ženski zasedbi bo ognjeni krst doživela le Meta Hrovat. Najstnica iz Kranjske Gore hitro napreduje, lepa popotnica na SP je njen rezultat sezone – na Kronplatzu je bila 15. na veleslalomu. V Švico odhaja predvsem po dragocene izkušnje. Njene najpomembnejše tekme še prihajajo.