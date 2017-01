Ilka Štuhec v šoku: Hotela sem narediti le dober trening, potem pa tole ...

MARIBOR – Letošnja zlata lisica je postala ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin, ki je bila četrta na sobotnem veleslalomu za svetovni pokal, po pričakovanjih pa je dobila nedeljski slalom. Druga v seštevku časov obeh tekem na Mariborskem Pohorju je bila Švicarka Wendy Holdener, tretja pa Italijanka Manuela Mölgg. Najboljša Slovenka v tej razvrstitvi je bila Ilka Štuhec (5. mesto). Najboljše tri so prejele tradicionalne zlate broške iz rumenega, belega in rdečega zlata. Za slovensko uvrstitev vikenda je poskrbela Ana Bucik s sedmim mestom v včerajšnjem slalomu, kjer je bila Ilka Štuhec 10. (14. je bila dan prej na veleslalomu), soboto pa je z osmim mestom zaznamovala prva najboljša slovenska veleslalomistka Ana Drev.



V boju s količkom



»Ko sem gledala druge, sem videla, da imajo težave s količki. Mislila sem si, da se lahko to verjetno zgodi tudi meni. Zato sem se na to pripravila,« je po slalomski zmagi (skupaj že 27. v svetovnem pokalu) povedala 21-letna Shiffrinova, ki je celo povozila odlomljeni kol, a ji ni zaradi njene moči, spretnosti in zbranosti prišel do živega, ko se je valjal med njenimi smučmi in nogami. Wendy Holdener je bila druga (+0,19), tretja pa Švedinja Frida Hansdotter (+0,31). Za veselje okoli 6000 gledalcev (v soboto jih je bilo več kot 10.000) sta poskrbeli Bucikova in Štuhčeva, ki sta se najbolje uvrstili v slalomu v svoji karieri. »Vesela sem, da mi je uspela dobra vožnja, tega dobrega rezultata tu v Mariboru. Uživala sem! Rada bi se še enkrat zahvalila vsem navijačem, ki so me spodbujali. Kar ponesli so me po hribu navzdol. Poskušala sem le ostati mirna, poskušala odklopiti to, katera je prva, druga, kako so smučale druge, samo pokazati to, kar znam, in da sem ostala sproščena,« je svoj dosežek kariere komentirala Ana Bucik, ki že nestrpno čaka jutrišnjo slalomsko preizkušnjo v Flachauu, kjer pa Ilka kljub odlični formi ne bo tekmovala.

